CartasaElla: La parte de la historia que no nos han contado

En esta ocasión os presento un post especial porque trata sobre un nuevo proyecto que he comenzado. Se llama Cartas a Ella y como el título indica son una serie de escritos en formato carta. Están escritas en primera persona por un abuelo, que representa la voz de la experiencia, a su nieta Ella, que es una jovencita que se abre camino en la vida. En un tono divulgativo y reflexivo muy abierto,el abuelo le irá explicando a Ella cómo funciona el mundo desde la perspectiva de la salud.

Como las voy escribiendo poco a poco las iré publicando online en mi blog y las distribuiré en las redes sociales y en algunos medios que se interesen. Al final, las reeditaré en formato libro. Espero que os gusten y que si os parecen sugerentes las compartáis en vuestras redes y hagáis comentarios. Os dejo con la presentación del proyecto:

Introducción. Mi primera carta a Ella:

Mi pequeña Ella,

O quizás ya no tan pequeña ¿verdad? Han pasado años desde que venías corriendo y te sentabas en mi regazo para escuchar historias de héroes y heroínas que nos hacían soñar con un mundo maravilloso. Hoy me gustaría retomar esos momentos para ir contándote una historia real que, aunque enmascarada con astucia, es nuestra historia y esta vez ¡tú podrías ser la heroína!

Desde el ocaso de la vida todo adquiere el tono de la claridad. Si hay una ventaja en envejecer es la amplia perspectiva de la vida que te da el cumplir años, muchos años.

Yo los tengo y he vivido, sigo vivo. Estoy en plenitud pues aunque hace tiempo que cumplí tres veces 25 poseo lo más preciado, salud y ganas de vivir.

Llegar a viejo no ha sido un camino fácil de transitar. No. Sin embargo el paso del tiempo y las experiencias vividas me han convertido en un maestro de mí mismo y, sobre todo, en alguien que tiene algo que contar.

Ella, mi querida nieta, tú eres joven y aún estás lejos de siquiera sumar por primera vez 25. Ya has pasado por las primeras fases de tu vida y al amparo de nuestra familia y en los años de escuela has descubierto admirada todo un mundo que era nuevo para ti. Todo este aprendizaje ha sido enriquecedor y necesario para que hoy puedas emprender el camino de tu vida como adulto.

Sin embargo, en este camino seguirás expuesta a un sistema en el que a menudo sólo se nos presenta una parte de la historia y en el que sólo nos enseñan la versión del presente que unos pocos han decidido, seguirás expuesta a una narrativa oficial de la sociedad y así irás creciendo, aferrada a ello como fruta madura a la savia del árbol que le da la vida.

Mi pequeña, ahora que has elegido el camino para entrar en la carrera de la vida, a través de mis cartas, como si te tuviera de nuevo en mi regazo, voy a contarte la parte de la historia que no te han contado. Voy a contarte cosas que quizás te causarán tristeza e incluso te disgustarán, pero ya es inevitable.

A través de mis cartas voy a hablarte del adoctrinamiento que se ha impuesto, voy a contarte sobre un sistema corrompido, de escándalos encubiertos, de miles de víctimas anónimas que confiaron en el modelo, millones de personas que hemos perdido la libertad de elección frente a un control enmascarado. Pero también te hablaré de la intuición de un mundo mejor, del anhelo del poder de los sin poder y de la importancia de la persona frente al sistema.

Quiero que tengas todos los elementos para saber y poder defender la dignidad humana y sobre todo que no te conviertas sin saberlo en una víctima anónima más.

Te quiere,

Tu abuelo.

