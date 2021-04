El peligro del racismo de Vox es tan real que ya ha tenido consecuencias

Juan Carlos Lucas/NurPhoto via Getty Images

Juan Carlos Lucas/NurPhoto via Getty Images El cartel racista de Vox, en la estación de Puerta del Sol de Madrid.

Además de que el dato que presenta Vox es completamente falaz ( un menor no acompañado no recibe 4.700 euros al mes , como señala el cartel), el peligro de este mensaje es tal que la Fiscalía ha abierto una investigación por presunto delito de odio.

El daño que está haciendo Vox a las personas migrantes, racializadas y pobres va a ser difícil de borrar. Después de meses señalando a los menores no acompañados (‘menas’) en sus intervenciones, el partido de Santiago Abascal ha dado un paso más esta semana, empapelando la estación de Metro y Cercanías de Puerta del Sol con carteles en los que da a entender que el dinero que no recibe “tu abuela” en su pensión va a parar a los “mena” (recordemos: niños que viven en España sin sus familias).

Salazar no es la única que ha visto una relación entre el mensaje de Vox y el nazismo . En redes sociales han cundido las comparaciones entre el cartel de la Puerta del Sol y la propaganda nazi, que entre otras cosas señalaba hace 80 años que una persona con una enfermedad hereditaria costaba 60.000 marcos a la sociedad alemana a lo largo de su vida. “Compatriota, ese también es tu dinero”, reza el cartel.

Los expertos consultados por El HuffPost para este artículo no recuerdan una incitación al odio semejante en la política española. “Si [en el cartel de Vox] cambiamos la palabra ‘mena’ por la palabra ‘musulmán’ o ‘judío’, estaríamos hablando de nazismo puro y duro”, denuncia Ana Salazar, politóloga y consejera delegada en la consultora Idus 3.

Tristemente, a Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí , no le ha sorprendido esta última campaña de Vox, porque el partido lleva incitando al odio contra este colectivo desde hace tiempo, pero sí le ha parecido “indignante” y “lamentable” —“no sólo como asociación de migrantes, sino como demócratas”— que lleven su mensaje xenófobo y racista a un lugar tan cotidiano y concurrido como la estación de Sol.

Lo más grave es que algunas personas sí se creen estos mensajes políticos y los “convierten en acciones negativas contra la población señalada”, advierte Khalifa. “Hace unos meses vimos los ataques que hubo a centros de menores, vimos que hubo palizas a menores no acompañados”, recuerda.

En su cartel, Vox refleja un supuesto enfrentamiento entre la población migrante y entre los españoles, pero “la realidad es que este enfrentamiento no existe”, defiende Khalifa. Es un mensaje interesado del partido, que quiere “quiere sembrar el odio, el miedo, la idea de que nos están invadiendo y de que estas personas son delincuentes”, explica.

Cabe recordar que los menores a los que Vox señala se encuentran entre las personas más vulnerables de nuestra sociedad “por su condición de infancia, por ser extranjeros y por no tener referentes familiares en España”, tal y como apuntan más de un centenar de asociaciones y ONG, entre ellas Unicef, Save the Children y Cáritas, en un comunicado en el que condenan los “bulos y discursos de odio” y la “intolerable la instrumentalización de estos niños” por parte de Vox.

El ejemplo más parecido de campaña con tintes racistas que recuerda Salazar en la política española es el polémico cartel de ‘Limpiando Badalona’ que utilizó Xavier García Albiol (PP) en 2015, en el que subyacía la idea de que había que “limpiar” la ciudad de inmigrantes. “La línea es similar, pero, aun así, no tiene nada que ver con el cartel de Vox”, apunta la politóloga.

Hace sólo dos días, la Asociación Marroquí que dirige Khalifa envió una carta certificada a todos los partidos que se presentan a las elecciones de la Comunidad de Madrid, “invitándoles a dar mensajes racionales, que inviten a la convivencia”, cuenta. Sólo hizo falta un día para que las esperanzas de la asociación se dieran contra el muro de Vox.

“Siempre habíamos dicho que España no era un país racista porque no había ningún partido que tuviera de base en su ideología el odio y el racismo, pero en los últimos tres años hemos visto que esto ya no es así”, lamenta Khalifa.

A lo mejor todavía hay esperanza. A la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre la campaña xenófoba de Vox, la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reconocido que tanto su departamento como el de Igualdad recibieron este martes llamadas de ciudadanos “alarmados” ante esta publicidad “gravísima” que señala “a los niños y niñas más vulnerables” de esta sociedad.