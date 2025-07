Page responde públicamente a Puente:  "Los insultos no deberían estar permitidos"

El presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado este lunes "los insultos" que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le dedicó durante la reunión del Comité Federal que se celebró el pasado sábado tras la entrada en prisión de Santos Cerdán por su implicación en el 'caso Koldo'. "Los insultos no deberían estar permitidos o, al menos, se deberían contestar. Y a mí no me dejaron replicar las ofensas. No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. Y la inmensa mayoría del partido no piensa lo mismo que Óscar Puente", ha dicho.

En un encuentro con periodistas en Cuenca, Page ha pedido a la cúpula del PSOE que haya "respeto" dentro de la organización. "Algunos se piensan que se puede insultar por estar dentro, pero en la organización también hay que guardar el respeto. Ser críticos, tener opinión, pero nunca insultar. Porque eso es básicamente la negación de los argumentos. Pero cada uno es fiel a su personaje", ha dicho.

El pasado sábado, Puente le dijo que era "hipócrita" y que se sentía mucho más cómodo cuando intervenía en medios de derechas. Al respecto, Page ha dicho que se siente "libre para opinar" y que no pide que nadie se sienta "representado por sus palabras". "Lo que no voy a hacer es callarme", ha dicho.

En aquel Comité Federal, Page pidió a Sánchez presentarse a una moción de confianza o convocar elecciones. Dos días después, el barón territorial lamenta la "ausencia absoluta de autocrítica" por parte del presidente del Gobierno. "Uno le tendría que tener más miedo a Koldo y a gente como esa, que a los que podemos discrepar", ha sostenido.

Siguiendo con su tesis, Page ha dicho que si Sánchez es consciente de que no tiene la mayoría social y que no sabe qué nuevos escándalo se puede encontrar mañana, "lo más saludable es testar la opinión". Y cree que el mejor capitán "es el que evita que se hunda el barco", en referencia a un Sánchez que se erigió en capitán del PSOE frente a los suyos en los momentos de máxima zozobra. "Algunos tienen tanto interés en demostrar fuerza que no están dándose cuenta de que consiguen el efecto contrario", ha concluido.