Los 19 hachazos de Casado a Abascal

El PP dice “no” a Santiago Abascal en su moción. Y ha sido el propio líder popular, Pablo Casado, quien se ha encargado de comunicarlo en el Pleno y ha sorprendido mucho con su duro discurso contra la ultraderecha con la intención de diferenciarse.

Sus palabras han sorprendido incluso al propio Abascal, al que conoce desde Nuevas Generaciones y que se ha mostrado “perplejo” por las palabras del Partido Popular. Un “error”, le ha advertido.

Estas son las frases de Casado que han dejado a Abascal con la boca abierta:

1- “Es una moción de impostura”

2- “Nada tiene que ver con el debate sobre el interés general que exige la política con mayúscula”

3- “Nos hace venir a perder el tiempo”

4- “Su única aportación ha sido Vista Alegre y un autobús descapotable”

5- “Se ha pasado todo el verano arrastrando los pies y después de no encontrar un candidato de postín, no le ha quedado más remedio que registrar la moción, eso sí, con un pasillo de aplausos estilo Sánchez”

6- “Aquí se vota si usted está capacitado para ser presidente de la cuarta economía del euro, y si su partido tiene la experiencia y la solvencia para liderar la nación más vieja de Europa. La respuesta ya era evidente y ha quedado aún más clara: No”

7- “No engañe a los españoles”

8- ”¡Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señor Abascal!”

9- “Querían cortar dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Iglesias”

10- “El dislate que hemos presenciado no es una moción de censura contra Sánchez, sino contra China, Soros, Botín, la Unión Europea, las autonomías y hasta la vestimenta de los políticos. Si hasta ha citado a Hitler y a la Unión Soviética”

11- “Pero acepto el órdago: es hora de poner las cartas sobre la mesa. Hasta aquí hemos llegado”

12- “Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino en Moncloa. Ya se sabe que la política hace extraños compañeros… de colchón, en este caso”

13- “Usted, señor Abascal, solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados. Pero lo que es aún peor: usted ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua”

14- “Son la derecha que más le gusta a la izquierda”

15- ”¿Qué ha hecho usted para evitar lo que hace Sánchez? Sí, es el peor presidente de los últimos 40 años, 40″

16- “Puro populismo: cuanto peor para España, mejor para usted”

17- “Le diré claramente lo que es esta moción: una mentira más de Vox para que Sánchez siga en Moncloa.”

18- “Decimos no a la ruptura que usted busca; no a la polarización que usted necesita, como Sánchez; no a esa España a garrotazos en blanco y negro, de trincheras, ira y miedo; no a ese engendro antiespañol que también patrocinan ustedes, esa antipolítica cainita, de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman”

19- “No me dan lecciones de principios y valores”