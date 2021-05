Casado confiesa (y sorprende) en el ‘Financial Times’ lo que haría con Vox si gobernara

SERGIO PEREZ via REUTERS

SERGIO PEREZ via REUTERS Pablo Casado, durante una intervención en el Congreso de los Diputados.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes en una entrevista en el Financial Times que no le gustaría incluir a Vox en un Ejecutivo nacional, en el supuesto de que tenga opciones de llegar a La Moncloa con los apoyos que logre en unas futuras elecciones generales, previstas inicialmente para 2023. “Mi intención es gobernar solo”, afirma el jefe de los conservadores. “El PP no forma parte de un bloque con Vox... puede gobernar si tiene un escaño más que Sánchez”, defiende.

En la entrevista que este lunes publica la llamada biblia de la prensa económica internacional, titulada “Pablo Casado desvela la visión del futuro de centro derecha para España”, el líder del PP no responde sí ni no cuando se le preguntó si Vox era un partido democrático, algo que no es nuevo.

Casado defiende que para España le gusta el modelo de un Ejecutivo de “salvación nacional” a la italiana, pero con las formaciones que lo compongan elegidas en las urnas y situadas en función del apoyo de los ciudadanos. El PP tendría que ser el encargado de aplicar reformas en los primeros tres meses tras llegar al poder, como el recorte de impuestos sobre la renta y las sociedades, la abolición del impuesto de sucesiones, los cambios en la flexibilidad del mercado laboral o la simplificación del sistema de Gobierno.