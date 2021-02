Casado anuncia que el PP deja su sede de Génova 13 y que no dará más explicaciones sobre el "pasado"

“Ha sido una campaña muy compleja que por estas circunstancias ha penalizado a los partidos moderados, constitucionalistas y con un electorado más mayor”, se ha justificado un Casado que ha puesto una muralla en su gestión y que busca sólo enemigos externos y del pasado. Con puntos difíciles de sostener políticamente como decir que no se puede hablar del “pasado”.

Durante su discurso ante la cúpula del partido, Casado ha eludido hacer autocrítica sobre el batacazo en el Parlament (‘sorpassados’ por Vox y con sólo tres escaños), además no ha efectuado ningún cambio en la dirección del PP como reclamaban en privado algunos dirigentes del partido.

Ni autocrítica ni cambio de rumbo tras el batacazo electoral. El presidente del PP, Pablo Casado , ha anunciado que el PP dejará su sede de Génova 13 -centro del juicio por la caja B- y que no piensa dar más explicaciones sobre el “pasado” del partido.

Para añadir en su argumento: “Al contrario, nunca habían estado más fuertes que ahora gracias al apaciguamiento de Sánchez porque los necesita para seguir en la Moncloa. Como hemos señalado desde hace meses, no se puede cabalgar ese tigre y pretender que se vuelva vegetariano”.

“Los resultados electorales son malos para Cataluña y para toda España. La amarga victoria de Illa ha dado paso en pocas horas a la dulce alianza independentista , que por primera vez superan la mitad de los electores, y niegan ese tópico de que los separatistas crecen cuando gobierna el PP”, se ha defendido Casado para no echarse la culpa.

Casado en su huida hacia adelante ha dicho: “Lo que no sabíamos en esta campaña catalana es la tormenta perfecta que nos habían preparado nuestros adversarios. Nunca antes se había visto tal despliegue de ataques en plena campaña electoral y la tergiversación de nuestras declaraciones, ni la implicación de la Fiscalía General del Estado, el CIS y los medios públicos al servicio de un partido”.

Sólo ha mencionado en unas breves líneas a los de Santiago Abascal: “En estas elecciones Vox nos ha duplicado, igual que les duplicamos nosotros en las elecciones generales”.

“Vox ya había irrumpido con fuerza en todos los parlamentos autonómicos, con la excepción de Extremadura, Canarias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Galicia. El catalán era el último parlamento para renovarse. Y con estas elecciones se cierra un largo ciclo electoral hasta dentro de dos años, en principio”. Y a otra cosa.

“No se pueden extrapolar los resultados de estas elecciones al ámbito nacional”, ha comentado ante la cúpula del partido en un día revuelto tras las durísimas acusaciones de Cayetana Álvarez de Toledo (a la que llamaba la Messi del PP) contra el propio líder.

Silencio sobre el pasado

Casado ha salido también con otra intención: “Me conocéis bien, siempre he defendido al PP en las peores circunstancias y en los peores momentos, dónde nadie quería ir y antes incluso de ser presidente nacional. Pero defender al partido no es justificar las conductas individuales que hayan podido cometer personas concretas al margen de los órganos de dirección y del interés de los afiliados”.

“Por eso desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle. Sencillamente no nos lo podemos permitir con el calendario judicial que se avecina. El coste electoral ha sido y es tremendo, y el daño para la urgente alternativa que necesita España es inasumible”, ha soltado.

“Las hipotecas en política no son hereditarias”, ha zanjado.