Cataluña: la universidad secuestrada

Fue una imagen impactante: un grupo de encapuchados, vestidos de negro riguroso, como en los entierros y duelos de la primera mitad del siglo XX, impedían la entrada de estudiantes y profesores a la Universidad Pompeu Fabra. La foto recordaba otra que ha sido de actualidad estas semanas: tres mujeres españolas, también vestidas con un modelo de burka, en el que solo asomaban, como en nuestros chicos universitarios tocados con pasamontañas y sudaderas, apenas los ojos y el entrecejo.

Había una línea invisible de contacto entre ambas fotografías, separadas por miles de kilómetros: una en Barcelona, la ciudad que tiene vocación de ser capital del Mediterráneo, y otra en algún lugar de Siria próximo a Turquía. Los dos grupos tan distantes están unidos por la irracionalidad, que lleva a la frustración, al impulso violento y matón por despecho, y, en fin, al fanatismo.

En las universidades catalanas el conflicto se activó cuando el estado mayor separatista tocó a rebato tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y decretó el estallido social. Lo más grave, sin embargo, no fue la algarada estudiantil, sino que los claustros se alinearan con las tesis torristas y de la CUP y los CDR, y emplearan el lenguaje de los sediciosos.

O sea, que no sólo no entendieran que los condenados, y los que no fueron juzgados por estar a la fuga, habían cometido un gravísimo delito, del que habían sido advertidos previamente y de forma reiterada por el Tribunal Constitucional y las autoridades del Estado, sino que no acataran como es obligado la sentencia del Alto Tribunal. “Solo aceptaremos la absolución”, había anunciado Quim Torra, el presidente vicario de la Generalitat y primer activista de la república imaginaria.

Los claustros, contaminados por el separatismo, y únicamente con alguna sensata pero valiente oposición que no logró torcer el rumbo de colisión hacia el desprestigio en el ámbito europeo de la educación superior.

¿Cómo es posible que los claustros no solo no acataran la sentencia, como es obligado, sino que defendieran la estrategia de tierra (catalana) quemada? ¿No habló ningún catedrático de derecho? ¿o de psiquiatría? ¿Nadie expuso la realidad con sentido común?

Probablemente alguno lo hizo; de hecho en los medios de comunicación han salido profesores que han criticado la toma de partido de unos claustros incompetentes para ello y claramente viciados; e incluso más de 800 profesores han desafiado la ley del borrego asustado y han firmado un manifiesto en el que muy razonadamente han mostrado en público su rechazo a esto y a que los rectores hayan aceptado modificar el sistema de evaluación continua por una final, para que quien quiera ir de huelga o de juerga pueda hacerlo sin tener que arriesgar nada por la rebelión.