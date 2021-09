Cataluña tiene lotes de vacunas a punto de caducar por un error de cálculo

Los técnicos de la Consellería de Salut han argumentado que esta situación se debe a que tenían una previsión de mayor ritmo de vacunación durante la primera semana de septiembre y que esa demanda no se ha producido. En este sentido, desde este departamento de la Generalitat lo han calificado como un desajuste en el modelo de previsión.

En estos momentos, hay un total de 1.100.000 pinchazos pendientes de ser administrados. Se tratan de viales que el Ministerio de Sanidad ha remitido a Cataluña y que permanecen almacenados en las neveras. Según ha podido saber la SER, un 10% de estas dosis todavía no han sido administradas.

Dosis perdidas por la cadena de frío

Por otro lado, expertos consultados por la SER han indicado que las dosis acabarán siendo perdidas. No habría posibilidad de poder donar los lotes a punto de caducar a países que lo necesiten por una dificultad de logística. No es posible garantizar que no se rompa la cadena de frío y las dosis se echen a perder.

Asimismo, entre los factores que habrían propiciado este error de cálculo se cuentan el retorno de unas vacaciones de verano en la que hubo múltiples casos de ciudadanos que no se presentaron a su cita. También que uno de los grandes grupos de edad donde se desarrolla la acción de la vacunación ya acapara altos niveles con la pauta completa. El 79% de los mayores de 12 años catalanes ya ha recibido las dos dosis.