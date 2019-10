Céline Sciamma. Retrato en llamas

Este artículo también está disponible en catalán.

Qué privilegio ir al cine y ver una película que no sólo rezuma sensatez y sentimiento por cada poro, en cada elegante encuadre, en cualquier línea de su guión, sino que sacude estéticamente y conmueve profundamente. Estoy hablando de Retrato de una mujer en llamas (Francia, 2019) de Céline Sciamma, directora a quien conocimos por la magnífica Tomboy(Francia, 2011), pero que ya anteriormente había rodado otro potente film, Naissance des pieuvres (Francia, 2007), que no se ha estrenado aquí y que tiene alguna concomitancia —a pesar de la distancia geográfica, temporal y argumental— con Retrato de una mujer en llamas.

Situada en 1770 en la Bretaña, Marianne (Noémie Merlant) es una pintora contratada para realizar el retrato de esponsales de Héloïse (Adéle Haenel). Una joven a quien acaban de sacar del convento (lugar donde podía leer, cantar y escuchar música) porque su hermana ha muerto —cosas como esas pasaban aquí no hacen tanto tiempo—. Héloïse rechaza un destino que pasa obligatoriamente por el matrimonio y se niega a posar, por lo que Marianne se hará pasar por dama de compañía y tendrá que trabajar en secreto.

Inteligencia y pasión

Según como podría decirse que es una película rara puesto que pasan cosas poco habituales a pesar de ser normales y bien presentes en el mundo que vivimos. Las protagonistas son extremamente inteligentes —concentradas, más que ensimismadas—; muestran criterio y decisión (sólo hay que ver a qué está dispuesta Marianne para salvar sus utensilios de pintar o como Héloïse tienta al mar); plantean sin rodeos cuestiones literarias y filosóficas, ¿es el precio de la libertad la soledad?; una de las protagonistas tarda más de veinte minutos a asomar la nariz (en este caso, el pelo); no sonríen hasta después de más de una hora (porque hay que ser al menos dos y hay que tener un motivo). Una película trepidante y de movimientos de fondo aunque aparentemente no pase casi nada.

Música y ritmo

Paradójicamente, en una película filmada a punta seca —es decir, sin música—, la música es básica y fundamental. Tanto El invierno, el cuarto concierto de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, ¡qué lección de música!, como el corto canon de las brujas —una subyugante salmodia— son dos protagonistas más. El ritmo, por lo tanto, lo marca el ruido de las olas, el crepitar del fuego, el compás de las pisadas, las cadencias de las respiraciones, el embate del viento; también el orden y disposición de las secuencias, el contraste entre fuego y agua, los cambios de luz, el paso del exterior al interior y viceversa, la danza titilante, incierta, de los cirios en llama.

Mujeres que fuman (y leen)

En este mundo de mujeres en que no se echa de menos a los hombres —son totalmente accesorios, accidentales e implican sobre todo el peligro—, nace, despacio pero inexorable e ineluctable el amor, y un deseo que es grande y crece. Gesto a gesto, paseo a paseo, pincelada a pincelada. Mirada a mirada. Miradas fugaces, miradas a plomo, miradas devueltas, miradas graves, miradas interrogadoras, miradas risueñas, miradas sostenidas, miradas pletóricas. Palabra tras palabra, concepto tras concepto desgranados en un guión de una densidad hipnótica. No por casualidad ganó el premio al mejor guión en el pasado festival de Cannes —si existiera el de mejores diálogos, también tendría que haberlo ganado—; de hecho, sonaba para el premio a mejor film. Y como no soy una aguafiestas no diré los referentes que Sciamma utiliza para universalizar el amor que sienten las protagonistas, profundo, a pesar de que lo expresen tan contenidamente y sin sentimentalismos.