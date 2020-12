La Navidad más extraña que hemos conocido está a la vuelta de la esquina. Sanidad ya ha confirmado que no se permitirán reuniones de más de diez personas y recomienda que no se junten más de dos grupos de convivientes en una misma casa.

La primera norma es quedarse en casa si se tiene algún síntoma compatible con el coronavirus y la siguiente, que las reuniones deberían ser preferiblemente de convivientes o miembros de la misma unidad familiar. Porque que se pueda hacer no significa que se deba.

Quienes vayan a juntarse con un grupo de convivencia no habitual debería tener en cuenta algunas recomendaciones que los expertos repiten desde que estalló la pandemia y que pueden servir para minimizar el riesgo de contagio.

Lavado de manos

Sanidad sigue insistiendo en esta medida fundamental. Hay que hacerlo siempre al entrar en una casa ajena y no viene mal repetirlo entre platos. Como apuntó la farmacéutica Gemma del Caño el pasado mes de agosto, “en la mesa barra libre de hidroalcohólico”. Si eres el anfitrión, asegúrate de que tus invitados se lavan las manos antes de salir y de que tú haces lo mismo cuando cierres la puerta.

Nada de besos o abrazos

Se deben evitar al máximo los besos y los abrazos tanto al llegar como al despedirse, la distancia interpersonal sigue siendo una medida clave para frenar al virus. “Si no se puede controlar el impulso, entonces diría que se eviten los encuentros”, explicó a El HuffPost el doctor Alfredo Corell . El saludo chocando los codos tampoco vale.

Zapatos en la entrada y espacio único para las pertenencias

Aunque hay debate entorno a si es necesario quitarse los zapatos o no, si no se quieren correr riesgos lo más útil es dejarlos a la entrada. En el caso de los niños pequeños sí es recomendable. Todas las pertenencias de los invitados deben dejarse en un mismo espacio o habitación elegido por el anfitrión, que luego deberá ser desinfectado.

Ventilación, ventilación, ventilación

Evitar los interiores. Ese es el mantra que los epidemiólogos han repetido sin cesar desde que comenzó la desescalada en mayo y que conviene recordar con la llegada del frío. Algunos expertos han recomendado reuniones al aire libre o, si se tiene, en la terraza de la casa, pero cuando eso no es una opción, lo único que queda es ventilar, ventilar y ventilar.

Para ello no es suficiente con mover el aire dentro de una estancia, es necesario renovarlo y que entre aire fresco, por eso lo más efectivo es abrir puertas y ventanas de manera que se forme corriente y entre aire fresco. No queda otra que dejar abierta la ventana abierta mientras se cena y no cerrarla hasta que haya pasado un buen rato después de que se hayan ido los invitados.