Cepeda cabrea a sus fans por este corte en una entrevista: "No voy a contestar"

Más de un año después de salir de la Academia de Operación Triunfo (TVE) los extriunfitos siguen protagonizando titulares, para bien o para mal, incluso algunos que cabrean a sus fans.

La semana pasada Amaia desató la polémica al no querer responder a la pregunta de follar de La Resistencia escudándose en la reacción de sus seguidores. Este martes, Cepeda hizo algo similar. En un encuentro digital de RTVE en el que respondía preguntas de sus seguidores hizo un comentario a una pregunta que no le gustó nada.

El diálogo con la periodista fue así y la incomodidad es más que latente:

—Marta dice que, de tus nuevas canciones, cuál es la primera que compusiste y cuál la última.

–Puf, es que no me gustan estas preguntas es en plan... ¿Por qué? ¿Por qué quieren saber eso? ¿Qué más da la primera canción que compuse? Importa lo que digan, si es bonito, si lo vivís como vuestro... El orden no, eso no lo voy a contestar.