Cerrar un cine.

Liyao Xie via Getty Images

Liyao Xie via Getty Images

“Vas a tener el honor, tristemente, de cerrar este cine con tu película…”. Me dicen esta frase, en Girona, en el pase de nuestra película Mi adorado Monster en el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, Acocollona´t .

Y no se me ocurrió mejor forma de contestar ante la triste noticia que “parte del mundo que conocemos del cine, mi mundo, está desapareciendo…”. Así lo siento.

Reflexionando, creo que la pandemia no ha provocado los cambios, sino acelerado las transformaciones que de alguna manera debían de llegar más pronto que tarde en la exhibición de las películas, un nuevo modelo que haría coexistir ventanas, e incluso hacer casi desaparecer alguna. A las artes escénicas, afortunadamente, pienso que les irá mejor tras la crisis sanitaria, pero me atrevo a decir que el cine como tal no va a ser lo que hemos conocido hasta ahora.