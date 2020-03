"¡A un metro!": Chenoa se escuda en el coronavirus para rehuir a los reporteros del corazón

Chenoa es uno de los personajes públicos más buscados, no solo por su faceta profesional como cantante y como juez de Tu cara me suena (Antena 3), sino porque está a apenas unos meses de casarse con el urólogo Miguel Sánchez Encinas.

Como recoge La Vanguardia, al ser abordada por una reportera del corazón de Europa Press en la estación de Atocha de Madrid, la cantante atajó las preguntas de una llamativa manera: pidiendo a la periodista y al cámara que se alejaran por el coronavirus.

“Te lo digo en serio, ¡a un metro! Es por prudencia”, espetó Chenoa. “Si escupes saliva en la gomaespuma qué hago yo, ¿lo entiendes no?”.

“No lo digo a mal, lo digo guay”, puntualizó. “No me pongo mascarilla porque no estoy mal pero no quiero estar mala, tengo que trabajar”, argumentó la cantante, que sí terminó respondiendo a algunas preguntas sobre su boda.

Chenoa admitió que su pareja y ella aún no están nerviosos por el enlace pero que lo estarán seguro en el futuro. Puedes ver el momento aquí.