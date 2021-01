Cibus Festinanter

El alarde erudito que titula esta primera entrega del año me lo ha facilitado el traductor de Google. Lo aclaro por si a alguno de ustedes le ha dado por pensar que durante las fiestas decidí tomar los hábitos y ahora me dedico a sermonear en latín mientas me repaso la tonsura.

Aburrido ya del año desdichado que acabamos de dejar atrás (por una vez quiero ser supersticioso y pensar que el nuevo calendario va a traer un cambio auténtico de nuestra suerte), ojeaba yo el diario a finales de diciembre, constatando que 2020 había decidido ser cabrón hasta el final. A los croatas les dejó un terremoto para que no lo olvidaran, y a todos nos quitó, casi con su último soplo, a Armando Manzanero, que ojalá, bajo el aguacero, haya encontrado su piano y a su novia

Al menos, me tropecé con una de esas curiosidades que el mundo aún esconde para el impertinente: el descubrimiento de un puesto de comida rápida en las ruinas de Pompeya. No es el primero, pero sí el más grande y el mejor conservado de cuantos se han encontrado hasta el momento.

Y no se me escapa la ironía de que tantos tesoros nos hayan llegado a causa de una catástrofe que enterró en cenizas, y por sorpresa, a miles de personas.

Los arqueólogos han completado en estos días la excavación y acondicionamiento del local, al que solo le hacen falta un tanto de carbón y unos cuantos pollos para volver a funcionar. Con tanta pericia como paciencia, han desenterrado el mostrador en el que unos agujeros facilitaban la colocación de las ollas (la semejanza con los actuales fogones africanos, asiáticos e indostánicos es curiosa) cada una con el alimento pintado en el fresco correspondiente: pescado, caza, carne… otras dos pinturas muestran a una Nereida y unos caballitos de mar. Con prudencia, los que de esto saben han decidido que estas últimas están allí para ornato del negocio.

Es curioso que cinco siglos de romanización, auspiciados por un clima benigno y propicio, no hayan bastado para preservar en nuestro suelo la excelente costumbre de la cocina callejera, que, sin embargo, tuvo un gran y documentado protagonismo hasta el declive del Barroco.