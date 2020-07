Cancelada una barbacoa para jóvenes en Ciempozuelos (Madrid) organizada por el Ayuntamiento

Brote en Ciempozuelos

A las críticas por la idea, se añadía que la Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de un brote asociado al municipio. En concreto, según informa EFE, son siete casos y veintisiete contactos en seguimiento, que se detectó en las localidades de San Agustín de Guadalix y Ciempozuelos, en sendas fiestas de amigos.

Raquel Jimeno ha informado de que no tiene “conocimiento oficial” del rebrote en el municipio y asegura que “la Directora del Área Asistencial de la Comunidad de Madrid, a la que corresponde Ciempozuelos, me ha trasladado que no tienen registrado ningún brote ni están haciendo rastreo de ningún caso por coronavirus”.

En este sentido, Jimeno asegura que desconoce por qué se asocia a Ciempozuelos con este rebrote y trasladará la información que reciba, al tiempo que considera que desde la Consejería de Sanidad “se nos debería trasladar esta información con prioridad para colaborar e informar a la ciudadanía”.

Por su parte fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han precisado que no es necesario informar a los ayuntamientos de este tipo de brotes ya que está acotado a un grupo de personas; en todo caso, se informa si afecta al conjunto de la población y si el problema fuera comunitario.