Cinco razones por las que 'Friends' no tiene ningún sentido

Se cumplen diez años de la emisión del último capítulo de Friends, la serie que hizo historia y mantuvo a millones de fans de todo el mundo delante de la tele durante la década que duró.

Es posible que los más jóvenes no entiendan el porqué de la idolatría a una sitcom protagonizada por seis amigos que viven en Nueva York. Es probable que ellos nunca se rían con las ocurrencias de Ross, no entiendan que Monica y Rachel fueran dos influencers de finales de los 90 —todo lo que llevaban se convertía en tendencia—, no se sientan identificados con la cómica relación de Joey y Chandler, y no flipen con las locuras de Phoebe.

Puede que los treintañeros y cuarentañeros hayamos magnificado a esos seis personajes y que, como ocurrió con Verano Azul o Médico de familia, con el paso de los años Friends haya quedado desfasada e incluso provoque el sonrojo de los que la consideramos parte fundamental de nuestra vida.

Quizá va siendo hora de reconocer que algunas cosas que adorábamos de esta serie hoy puede que no parezcan tan geniales... ¿O sí?

1. Una amistad demasiado edulcorada

Durante las diez temporadas que dura la serie, la relación de los seis protagonistas no sufre ningún altibajo, es más, con el tiempo es cada vez más estrecha, cómplice y madura. ¿Y quién se cree que un grupo de seis personas permanece fiel e inalterable durante tanto tiempo? ¿Cómo que no ha aparecido una pareja que ha separado a uno de ellos? ¿Cómo que ninguno de ellos ha decidido cambiar de país o de ciudad porque se ha quedado sin trabajo?