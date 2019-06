Ciudadanos y las 48 horas en las que se abrió en canal

Rivera guarda silencio y recompone su equipo en la dirección mientras. Fuentes de su entorno hacen esta reflexión a El HuffPost sobre cómo se encuentra: “Albert está muy bien, reforzado tras la votación de la Ejecutiva de ayer, con ganas de ejercer ya su labor de oposición y cumplir así el mandato de los 4,3 millones de votantes que le respaldaron cuando fue el único que dijo antes de la campaña que no apoyaría a Sánchez”.

El plan de Rivera... y el factor sopresa de Vox

A pesar de estas consideraciones, todos estos movimientos suponen un mazazo para el liderazgo de Rivera, que hasta ahora había vivido más o menos plácidamente en la cuestión intramuros. En los últimos meses sí se habían producido algunas especulaciones internas sobre su futuro especialmente por el traslado de Inés Arrimadas desde Barcelona a Madrid para ejercer como portavoz parlamentaria, pero no se había tocado públicamente su imagen.

Lo que ha sucedido este lunes y este martes tiene un origen muy claro y preciso: la asamblea de Coslada de 2017, que abrió un silencioso camino que ahora se está materializando y cuyas críticas no se había verbalizado. En aquella importante cita, Cs borró de su ideario la palabra socialdemocracia -se alejaba ya de la izquierda desde los propios estatutos- y se posicionaba en la derecha al adquirir la condición de “liberal progresista”. Y se marcaba un objetivo: entrar en los gobiernos a partir de 2019. El plan de Riveraon the road.

Y la hora de la verdad ha llegado precisamente este año. Lo que entonces nadie adivinaba era que en apenas unos meses surgiría una fuerza de ultraderecha, Vox, que se ha convertido en imprescindible para llegar a acuerdos. A pesar de que los naranjas no paran de repetir que no llegan a pactos con los de Santiago Abascal, a lo largo y ancho del país se ha visto cómo recibían sus votos para lograr puestos en las asambleas y consistorios, e incluso para hacerse con alcaldías (Palencia y Granada, por ejemplo). Incluso en el documento desvelado por Iván Espinosa de los Monteros (Vox) este mismo martes suscrito con el PP se citaba la expresión “los gobiernos de coalición “PP-Cs-Vox”. Desde Cs se defienden, en palabras de Inés Arrimadas: “Vox puede decir misa”. Sus socios europeos no entienden nada cuando la norma es poner el cordón sanitario a la extrema derecha y no a la socialdemocracia.