Sánchez responde a las dudas de Feijóo sobre el acuerdo con la OTAN: “Toma, Alberto. Que alguien te la traduzca"

Pedro Sánchez no ha necesitado más que un folio y una frase para desmontar los aspavientos de Alberto Núñez Feijóo sobre el acuerdo alcanzado con la OTAN. “Toma, Alberto. Que alguien te la traduzca”, ha escrito en X, antes Twitter, junto a la carta firmada por el nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Un documento que confirma lo que el presidente del Gobierno anunció hace días: que España no se comprometerá a gastar el 5% del PIB en defensa, pese a la presión de algunos socios y, sobre todo, pese al ruido de la bancada popular.

Feijóo no ha tardado en reaccionar. Según él, el anuncio de Sánchez no es más que “una cortina de humo para tapar la corrupción”. En su mensaje en redes sociales, el líder del PP ha asegurado que “el objetivo final de la OTAN sigue siendo el 5 %” y que lo anunciado por el presidente equivale a “comprometer el gasto militar para los próximos diez años, sin presupuestos y sin pasar por el Congreso”. “Ha acordado que España pague, pero cuando él ya no esté. Patada para delante”, ha sentenciado, entre acusaciones de “mentir a todo el mundo” y advertencias sobre una política exterior que, según él, “no puede utilizarse como tapadera”.

Sánchez ha respondido con documentación oficial: una carta en la que Rutte otorga a España “la flexibilidad para determinar su propio camino soberano” en el cumplimiento del Objetivo de Capacidades, que es lo que realmente importa en el seno de la OTAN. Es decir, lo que cada país aporta en logística, ciberseguridad, movilidad, sanidad militar, inteligencia, aviación o defensa terrestre. Y ese objetivo, tal y como recuerda el texto, podrá cumplirse sin que el gasto tenga que alcanzar obligatoriamente el 5% del PIB. Rutte incluso reconoce que Madrid está convencido de poder lograrlo con bastante menos.

El documento también establece que el plan español se revisará en 2029, en función del entorno estratégico y los recursos disponibles. A día de hoy, ni la OTAN ha exigido ese 5% ni existe obligación alguna de alcanzarlo si se logra cubrir con menos recursos lo que realmente importa: las capacidades.

Puente se suma: “A llorar otro poquito, Alberto”



En cuanto Sánchez soltó su dardo, Óscar Puente cogió el testigo. “Hay veces que es mejor no decir nada. Alberto todavía no lo ha aprendido”, escribió en X el ministro de Transportes, que no se pierde una. “A llorar otro poquito, Alberto”, remató, sin molestarse en buscar la vaselina.

También le dedicó unas palabras al expresidente José María Aznar, que esta semana ha insinuado que Sánchez sería capaz de amañar elecciones generales. “¿Alguna duda de que este ser se habría arrodillado y pagado el 5%? ¿Alguna duda de que eso es lo que hubiera hecho Feijóo? Muy patriotas, pero de defender nuestra soberanía nunca hicieron gala”, disparó Puente.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha reforzado el argumentario popular cargando contra la comparecencia del domingo: “No ha sido una comparecencia para hablar de política exterior, sino para apartar el foco de la política interior”. También ha reprochado a Sánchez que no informara a los grupos parlamentarios del contenido del acuerdo y que guardara silencio tras la entrada de la Guardia Civil en Ferraz, en el Ministerio de Transportes y en Adif el pasado viernes.

Desde el ala izquierda del Gobierno, las críticas también han llegado, pero por el lado contrario. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido a Sánchez que no firme “ningún acuerdo con la OTAN” porque, en su opinión, “está poniendo a nuestro pueblo en serio riesgo”. “Comprometerse con los objetivos de la OTAN implica enormes aumentos del gasto militar y participar de las guerras ilegales de Donald Trump, como los ataques a Irán”, ha escrito en X.