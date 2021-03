Pablo Iglesias: "Ciudadanos va a desaparecer"

“Cs no va a entrar. Creo que nosotros podemos ganar esas elecciones y gobernar. Nosotros salimos a ganar y el ambiente está muy movido. En algunas encuestas aparecemos terceros después de haber salido sextos. Y quedan dos meses. No analicemos y dejemos que la gente vote libremente”, ha dicho Iglesias en una entrevista en TVE.

Iglesias, profesor de Ciencia Política, ha hecho un análisis de la situación que está atravesando el partido de Inés Arrimadas: “Respetando la decisión de Bal, creo que es demasiado tarde. Ciudadanos cometió un error grave yendo a la plaza de Colón. El campo de la derecha es la ultraderecha y ultra ultra derecha. Y cuando intentó rectificar en Murcia ya estaban los billetes de Teodoro García Egea comprando diputados. Cs va a desaparecer. Y no me alegro por ello, porque pudo decir cosas interesantes en su momento pero se fue con la ultraderecha”.

“Tenemos una correlación de fuerzas que garantizará que salga adelante la ley de vivienda. El PSOE no se puede permitir sacar adelante una ley favorable a las patronales inmobiliarias con el apoyo del PP, porque ganaríamos las siguientes elecciones. Vamos a llegar a un acuerdo que respete el pacto de coalición”, ha zanjado Iglesias, quien no cree que Sánchez se salte el acuerdo: “No pienso que Pedro Sánchez traicione un acuerdo que firmó en público. Otra cosa es que no les guste lo que firmaron. Pero Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus votantes”.