Clima “irrespirable” en el Congreso

La gran mayoría de los diputados y senadores no son broncos. Presentan sus iniciativas, hacen sus preguntas y en los pasillos suelen despachar con normalidad con colegas de otras formaciones políticas. Pero esa no es la imagen que las Cámaras, principalmente el Congreso, está ofreciendo a los españoles. La espiral de agresividad verbal es tal que está haciendo el clima “irrespirable”, según la opinión coincidente de distintos dirigentes consultados por El HuffPost.

No parece fácil la labor de la Presidencia. De hecho, sus integrantes no parecen tener claro qué términos deben ser retirados del diario de sesiones y cuáles no. El martes, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que ejercía de presidente en sustitución de Batet, llegó a expulsar a una diputada de Vox por decir que el Ejecutivo pacta con “filoetarras”, provocando otro momento de gran tensión política que acabó con una comparecencia urgente de Santiago Abascal en el Escritorio. Pero el miércoles, Batet sí permitió al propio Abascal usar ese término en la sesión de control. Y el jueves, dependiendo de quién presidía, se retiró o no del diario de sesiones.