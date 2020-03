Colegios cerrados por el coronavirus y los parques infantiles abiertos: ¿Es seguro?

¿Es seguro dejar vacíos estos espacios para ocupar estos otros? Sí, siempre y cuando los niños vayan al parque, pero no estén en grupos grandes, es decir, “no organizar un aula en la calle”. Esa es la respuesta de Milagros García Hortelano, portavoz de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Por tanto, como siempre y como marca la lógica, todo depende de la responsabilidad de los adultos.

El cuadro del coronavirus en los niños suele ser más leve . Catarros o décimas de fiebre, apunta la doctora García Hortelano, aunque la posibilidad de contagio siga existiendo. Hay cosas incontrolables en los menores: que se tapen cuando tosan, que eviten tocarse la cara o la boca o, directamente, tocar a otro niño, que guarden las distancias de un metro, que no se suban unos encima de otros... Entre ellos, no hay medida de precaución que valga, así que toca vigilarlos.

De hecho, lo primero y casi lo único a tener en cuenta para llevarlos al parque es si tienen síntomas o no. Si los presentan, que se queden en casa. Si no, “¿por qué no van a jugar al aire libre sin problemas?”, explica María Dolores Chirlaque, representante de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública.