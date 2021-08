Un cliente deja el comentario más cruel e ingenioso tras su nefasta experiencia en un restaurante

Es difícil ser más directo. Y quizás también ser más ingenioso. Pero Hugo Díaz lo logró hace dos años y su reseña del restaurante Don Pepe de Tavernes de la Valldigna (Valencia) se ha hecho viral por ello.

Gracias a la cuenta de Twitter @soycamarero, que ha recogido el texto que publicó este cliente después de vivir lo que claramente podríamos denominar una nefasta experiencia a la mesa.

Esta es la reseña completa:

AVISO A LOS HUMANOS!!! Totalmente recomendado NO ir en la vida a este restaurante si quieres mantener tu esperanza de vida intacta, estamos yendo al ayuntamiento de Tavernes para pedir el historial de enfermos y fallecidos tras comer en el Restaurante Don Pepe, esperamos llegar hasta allí sin que nos hayan salido un brazo más, un sexto o dedo o se nos caiga la nariz, el ojo o algo así.... Malísima la comida, mal presentada, huele rarísima, sabe peor que rara, toda dura, pasada... No hay ni agua en el baño para lavarte la cara y despertar de la pesadilla entre un plato y otro. No saben ni la comida que has pedido, no se saben su propio menú, ofertan cosas que luego no tienen, 6 personas trabajando para uno de los servicios más penosos que he visto en la vida, ni el café está bueno, he ido al final de la comida corriendo a la playa y he chupado una medusa que había muerta en la arena, ha sido lo mejor de toda la comida. Poco más que decir, que agradecería que mientras hacen los platos no se chupen los dedos con MI COMIDA mientras emplatan, que se escondan un poco para tocarse la nariz si trabajan en cocina, ya que lo que vas a ver en el plato es lamentable, por lo menos que no den alas a la imaginación para no pensar en cosas raras cuando ves el aliño verde de la comida, en fin, esto es como la casa del terror, susto tras susto y sales de allí pensando que todo lo que has visto tiene que ser mentira.... SALVEMOS A LOS HUMANOS, NO AL RESTAURANTE DON PEPE!!!

PD: Hemos conocido a 5 de las personas que trabajan allí. Lamentablemente entre todos ellos no suman un cerebro.