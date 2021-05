Eugenio Pino y Rosalía Iglesias callan en la comisión de investigación de la Kitchen

Es más, el republicano ha buscado las cosquillas de Pino y éste ha terminado yéndose de la lengua pese a su negativa a no responder a “ni a un saludo”. Gracias a su diálogo, que Pino ha frenado en varias ocasiones para insistir en que se acogía a su derecho a no declarar, el comisario ha aclarado que haría de todo por su país.

- ”¿Se considera usted un patriota?”.

- “Sin duda, sí”.

- ”¿Y haría todo por España?”

- “Todo por España”.

- ”¿Qué es hacer todo por España?”.

- “Hacer todo por España es hacer todo por España”.

Debe ser que Rufián ha animado a Pino y éste ha terminado intercambiando unas breves palabras con Edmundo Bal (Ciudadanos) —quien se ha quedado perplejo porque Pino conocía unas palabras que le dijo a un colaborador a un juicio— y con Jon Iñarritu (EH Bildu).

“Ya he terminado mi declaración, creo que me he pasado un pelín”, ha reconocido Pino tras más de hora y media de comparecencia. “El día que me citen a la comisión de secretos, ya le contaré”, ha respondido a Iñarritu antes de matizar que la Kitchen es un invento: “No hay organización, no existió y por parte del Gobierno de entonces no nos ordenaron nada ni en la operación Cataluña ni en Kitchen”.

Para Pino, la comisión de investigación del Congreso es un altavoz que solo emite “juicios de oportunidad política”. Y su silencio ha resultado “muy lamentable” para el PSOE. Su portavoz, Felipe Sicilia, ha relacionado su negativa a colaborar con su deseo de “tapar” el presunto delito que habría cometido al participar, supuestamente, en el operativo al margen de la tutela judicial para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Rosalía Iglesias, una “víctima”

Rosalía Iglesias, que cumple prisión también se ha negado a declarar para no perjudicar la causa en la que está involucrada y ha recalcado que es una víctima: “No voy a declarar. Quiero que se sepa la verdad de este caso, pero está judicializado. Evidentemente soy una víctima. Mi familia ha sido muy perjudicada. Y ha sido duro”, ha zanjado.