Cómo acabaron los boicoteadores del PP a Madrid Central encargándose del transporte de la ciudad

Los palos en las ruedas, las batallas judiciales y los enfrentamientos fueron constantes durante los cuatro años que estuvo Carmena en el Palacio de Cibeles. Las viejas peleas entre Aguirre y Gallardón parecían escaramuzas de un patio de colegio, comparado con la auténtica guerra vivida entre 2015 y 2019. Los conservadores lograron sonoras victorias, como el cese de Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía , pero también duros reveses, como cuando la justicia dictaminó que no hubo delito en la compra de Bicimad .

A pesar del éxito de Madrid Central para reducir la contaminación y de la masiva movilización ciudadana a su favor, el PP de Madrid no solo no se ha arrepentido de esta estrategia de boicot, sino que ha premiado a sus principales responsables con importantes cargos institucionales.

. @bcarabante licitó las obras del túnel entre Sol y Gran Vía cuando estaba al frente de @metro_mad . No hay fecha prevista para su finalización Ahora dice que quiere soterrar 3,8 km. de la #A5 . Imaginad lo que puede ser eso.. #ExPPertosGestores @avvelbatan https://t.co/rz9tOddKdc

Tampoco conviene olvidar la crisis del amianto —con cinco trabajadores con enfermedad laboral reconocida y dos de ellos muertos— un material que no se retirará totalmente de la red hasta 2025 . “Ya son 50 trenes los que están paralizados a consecuencia de la aparición del amianto para proceder a su desamiantado. Este hecho ha repercutido muy seriamente en la calidad de circulación de los trenes de Metro de Madrid, ya que esa gran falta de trenes por línea ha llevado al caos y aglomeraciones en las estaciones del suburbano provocando, como consecuencia, graves situaciones de falta de seguridad”, señalaban desde el Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid en un duro comunicado haciendo balance de la gestión.

Tras su implantación se hizo famoso un tuit del astronauta Pedro Duque , actual ministro de Ciencia, en el que se quejaba porque no era capaz de entenderlo. Las colas de turistas desconcertados en el aeropuerto de Madrid Barajas se han vuelto la tónica habitual.

“Su etapa en el Consorcio se puede decir que ha pasado desapercibida. Más allá del abono joven, que no deja de ser una medida política, y de la implantación de la multi, que mucha gente tilda de chapuza, el Consorcio se ha quedado anclado en el pasado. En estos últimos años hemos visto un Consorcio menos técnico y más instrumento político de los intereses del PP”, asegura Fernández Heredia.

A diferencia de lo que ocurre en muchas ciudades de España y de la UE, no se aprovechó la ocasión para implementar un sistema integrado de tarifas —que permita hacer transbordo entre diferentes medios de transporte— o monedero —se recarga dinero para gastarlo según se use—, sino que se mantuvo el mismo sistema de siempre.

Sánchez Vicente es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid . A diferencia de Carabante, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la empresa privada, en el sector de la construcción e inmobiliario. Antes de llegar al Consorcio, había sido alto cargo del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha . “Al contrario de los demás tiene una trayectoria profesional que va más allá de ser del PP, solo que no vinculada a la movilidad”, apunta Álvaro Fernández Heredia, gerente de la EMT durante la etapa de Carmena, a El HuffPost.

Metro de Madrid @metro_madrid : - tengo la tarjeta roja - he metido dinero bastante - intento entrar en el aeropuerto y la máquina me dice que ¿tengo que meter otra vez dinero para el suplemento? ¿No les gusta el otro dinero que metí? ¿Qué broma es esta?

Gonzalo, la gran perjudicada por su amistad con Cifuentes

La única gran generala de la guerra contra Carmena que no ha sido recompensada todavía se llama Rosalía Gonzalo (Guadalajara, 1969), consejera de Transportes en funciones. Se opuso a la zona de bajas emisiones en todo momento y no facilitó su implantación. “Madrid Central no va a arreglar la contaminación”, sentenció en diciembre de 2018 en el programa Madrid Directo.

Tras las elecciones municipales, Gonzalo celebró que la suma de los partidos de derechas revertirían este proyecto de Carmena. “No puede ser un Madrid Central decidido única y exclusivamente por una Administración”, aseguró entonces.

A pesar de su beligerancia contra Madrid Central, los conservadores no incluyeron a Gonzalo en las listas de las elecciones autonómicas. Pesó más su amistad con Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid. Gonzalo fue su directora de gabinete cuando estaba al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid y fue una de las pocas consejeras que le mostró su afecto en público cuando dimitió.