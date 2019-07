Cómo cascar un huevo perfectamente sin que la cáscara se cuele en todas partes

La web Reader’s Digest también es fan del método de la encimera, que describe como la mejor forma para principiantes.

El chef Frank Proto, del estadounidense Institute of Culinary Education , está de acuerdo con este método, y además ofrece otra alternativa: cascar dos huevos a la vez.

Por supuesto, también hay personas como Gordon Ramsay que viven al límite y cascan los huevos en el borde del bol y no pasa nada. No es el fin del mundo si no cascas los huevos sobre una superficie plana (los cocineros experimentados lo hacen bien de cualquier manera). Pero si las cáscaras son un problema frecuente para ti, plantéate pasarte al método de la encimera.

De nada.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ EEUU y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano