¿Cómo cocinar con cerveza?

KucherAV via Getty Images

KucherAV via Getty Images

Hablamos con el chef Jordi Vilà, estrella Michelín y director gastronómico de Moritz, sobre cómo ha logrado ensamblar cerveza fresca y gastronomía en el restaurante de la Fábrica Moritz Barcelona. Desde la cervecera catalana han querido focalizarse en la versatilidad de la cerveza no solo como maridaje, sino también como ingrediente dentro del plato.

Hemos aprendido a cocinar con cerveza porque no es lo habitual. El reto de la cerveza es que concentra con amargor, no concentra con acidez. Hay que saber un poco ponderar. Entonces, nos propusimos hacer una cosa muy singular. A la parte clásica de la carta de los platos que siempre vendes, sabes que pueden ser las bravas, los calamares, etc; parte de esta propuesta hemos querido hacerla muy cervecera. Incluso con postres. Con lo cual, la parte de platos con cerveza es un 30%. Esto es una singularidad. Queremos que la gente vea una carta y unas cervezas que tenga una correlación.