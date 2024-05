Juanma Iturriaga pone negro sobre blanco lo que muchos piensan tras la polémica del Dúo Dinámico

Juanma López Iturriaga, exjugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección española, ha dado una respuesta que firmarían muchos a unas palabras de los integrantes el Dúo Dinámico que han provocado un escándalo en las redes sociales.

Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, que reciben la Medalla de Honor de la SGAE tras una carrera de 65 años, han dejado un puñado de frases en una entrevista en El Mundo que está trayendo cola.

Para empezar, el titular: "El llamado cambio climático por culpa de los humanos es el timo más universal jamás perpetrado". Pero hay más. Por ejemplo: "Otra cosa que me enfada es que haya triunfado el relato feminista radical y haya conseguido que muchas mujeres nos vean a todos los hombres como asesinos, violadores y maltratadores. No exagero, no hay más que ver algunas manifestaciones de jóvenes feministas".

Más ejemplos: "Por cierto, qué bien les hubiera sentado la mili a Rufián, a Iglesias, a Puigdemont y a muchos políticos".

Y también aseguran: "A mí no me gusta la Agenda 2030 y sus premisas. Es el relato de un comité de expertos de la ONU (me recuerda al de la pandemia en España que jamás existió y cuyo ministro entonces pretende ser presidente de la Generalitat) que decide cómo hemos de vivir, pensar, soñar, comer o tener relaciones sexuales".

En medio de la polémica, que está provocando decenas de reacciones, Iturriaga ha reaccionado contundente: "Para ser tan dinámicos, sus ideas son de la edad de piedra…".