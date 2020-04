Cómo darte un masaje (o dárselo a alguien) sin correr riesgos

No solo sirve el truco de la pelota de tenis. También puedes probar con un rodillo de espuma o, si no tienes, improvisa uno enrollando una toalla alrededor de un rodillo de cocina y atándolo con gomas elásticas o con una cuerda. La fisioterapeuta y masajista Renata Nunes también recomienda usar un rodillo de cocina, un cepillo de dientes limpio o un cepillo corporal y frotar suavemente los músculos del cuello en movimientos descendentes hacia los hombros. No ejerzas mucha presión y hazlo tan a menudo como necesites.