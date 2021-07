Unboxing de un test de antígenos: un palito del infierno, una manta de instrucciones y un negativo

Hoy me ha tocado hacer mi primer unboxing, como las influencers. ¿Que podría haber sido de ropa cara, mi primer luisvi o unas zapas chulas? Pues sí. Pero no, qué va: mi jefa me ha pedido que pruebe a ver cómo se hacen los test de autodiagnóstico de covid que se han empezado a vender en las farmacias desde este jueves.

¿Y cómo sé si es negativo o positivo?

En el test realizado por El HuffPost, tras 20 minutos debe salir marcada una o dos rallas en el casete. Si es una en la letra C, significa que el resultado es ‘negativo’. Si es una en la letra C y otra en la T, es un ‘positivo’ y hay que confinarse y llamar al centro de salud para confirmarlo con otra prueba y si únicamente hay una ralla en la T o no hay ninguna, el test no es válido. No me escondo: me he puesto un poquito nerviosa durante la espera.