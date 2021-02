Cómo hacer que dejen de incluirte en grupos random de Instagram

Wachiwit via Getty Images

Instagram da la posibilidad de crear conversaciones en grupo que no siempre son bienvenidas. Son muchos los que se quejan en redes sociales de ser añadidos a grupos de personas que no conocen, con links a páginas no deseadas o spam.

La buena noticia que no todos saben es que la aplicación da también al usuario la opción de no permitir que te metan en grupos personas desconocidas.

Algunos contienen links a páginas de dudosa seguridad, otros a contenidos pornográficos... Estas son algunas de las quejas de los usuarios de Instagram en Twitter: