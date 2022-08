Cómo los algoritmos te discriminan por origen racial y por género

Feodora Chiosea via Getty Images/iStockphoto

El caso de Twitter fue aparentemente subsanado por la compañía –resulta que su algoritmo no estaba entrenado para reconocer caras negras–; el segundo caso fue destapado por ProPublica en Estados Unidos e investigado después por el MIT, que concluyó que “ un algoritmo judicial justo es imposible ”; el tercer caso llegó mucho más lejos: debido a este escándalo el Gobierno de Países Bajos dimitió en bloque en enero de 2021.

“Un algoritmo no es racista ni deja de serlo, pero la forma de educarlo sí puede ser perfectamente racista”

¿Quiere decir esto que la inteligencia artificial es racista? No en sí misma. Pero sí tiende a perpetuar sesgos racistas, por varios motivos.

“Un algoritmo no es racista ni deja de serlo, sino que se limita a ser educado o entrenado con una serie de datos que provocan una reacción determinada”, explica Enrique Dans , investigador sobre Sistemas y Tecnologías de Información. “¿Cuál es el problema? Que las recolecciones de datos, las conexiones con las que los educamos, sí que pueden ser perfectamente racistas”, plantea Dans, autor de Viviendo en el futuro: Claves sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo .

Quién los diseña y en qué contexto

Youssef M. Ouled coincide en que “los algoritmos, per se, no son racistas”, pero el periodista va más allá y habla del “contexto” en que se circunscriben. “Si miramos el campo en el que se desarrollan, analizan, diseñan y discuten los sistemas de inteligencia artificial, compuestos por algoritmos, nos encontramos con un mundo muy masculinizado y, por supuesto, blanco. En ese contexto, muchos de los entrenamientos que se dan a los algoritmos para que tengan una funcionalidad van con los sesgos implícitos que tiene la propia persona que los diseña, que los prueba, etcétera”, explica el periodista y coordinador del área antidiscriminación en Rights International Spain .

Por eso hubo una época en la que Twitter no reconocía rostros de personas negras . “La tecnología del reconocimiento facial ha sido desarrollada y entrenada sobre rostros de personas blancas, sin tener en cuenta que hay personas que no son blancas, la mayoría, de hecho”, sostiene Ouled. El resultado puede ser ‘anecdótico’, como el experimento que desveló el racismo de Twitter, o puede llevar a que una persona inocente sea detenida al ser confundida con un delincuente con el que sólo compartía color de piel.

Ouled señala que “los algoritmos no dejan de ser una receta para llevar a cabo una función”; quien seleccione e introduzca los pasos de esa receta estará orientando finalmente al algoritmo, de modo que habrá sesgos en mayor o menor medida. Como afirmaba el investigador peruano Omar Flórez en una entrevista con la BBC : “El algoritmo mismo es una opinión”.

ArtemisDiana via Getty Images/iStockphoto

No obstante, garantizar la diversidad en las plantillas del sector tecnológico no sería suficiente para poner fin a los sesgos raciales o incluso de género, lo cual complica un poco más el panorama. Como explica Enrique Dans, son las propias series de datos que maneja el algoritmo las que inducen a un resultado sesgado. El investigador lo ilustra con un ejemplo de un banco estadounidense que trata de calcular los riesgos al conceder un crédito a alguien.

“Históricamente, en Estados Unidos la población negra ha tenido más problemas para devolver sus préstamos, lo cual es comprensible teniendo en cuenta la discriminación histórica que han sufrido, que les ha llevado a tener peor poder adquisitivo, etcétera”, plantea Dans. Pues bien, aunque el banco en cuestión no guarde registro del origen étnico de sus clientes, “es posible que la estadística avanzada que usa el algoritmo llegue a la conclusión de que es mejor denegar los préstamos a personas con unos nombres determinados, o que viven en unos barrios determinados o con cualquier característica que pueda estar correlacionada con la variable racial”, apunta el investigador. “En este caso, se estaría permitiendo que una serie histórica de datos hiciese que el algoritmo heredara un comportamiento determinado que consolida estereotipos raciales”, concluye.

“Si el sistema en el que vivimos no es neutral, la inteligencia artificial no es neutral”

Según un estudio de la Universidad de Granada , la Policía en España para a las personas de origen africano 42 veces más que a las personas caucásicas; a los gitanos los paran 12 veces más, a los magrebíes 10 veces más y a las personas latinoamericanas, 8 veces más que a alguien con rasgos caucásicos. Es decir, si el sistema en el que vivimos no es neutral, “la inteligencia artificial no es neutral”, zanja Ouled.

Los algoritmos también discriminan a las mujeres

Wanlee Prachyapanaprai via Getty Images/iStockphoto

“El mundo de la tecnología siempre ha sido predominantemente masculino”, constata Enrique Dans. De este modo, y sin necesidad de incluir ninguna variable relacionada con el género, se vio que el algoritmo de Amazon “tendía a no seleccionar candidatas para determinados puestos de trabajo”, ya que los registros históricos con los que se había entrenado al sistema eran básicamente candidaturas de hombres.

“En España existe de facto una discriminación”

“En España hay muchos ámbitos en los que existe de facto una discriminación más o menos consolidada, pero no se puede saber exactamente qué programas operan”, reconoce Enrique Dans. “Cuando hablamos de redes neuronales, es muy, muy difícil que una persona siga mentalmente el procedimiento estadístico que está haciendo el algoritmo. Es un sistema que se ajusta muy bien, pero que es una caja negra: introduces los datos por un lado y, por el otro lado, te salen las predicciones, aunque en realidad no sabes cómo se consiguieron”, explica el investigador.

Youssef M. Ouled coincide en buena parte con Dans. “Hoy en día se utilizan algoritmos para todo tipo de servicios en España, pero no podemos decir con seguridad qué usos se están haciendo porque no hay registros de algo tan básico como esto”, lamenta. “A nivel laboral, se utiliza para medir la efectividad, la productividad y la puntualidad de un trabajador, o la valoración social a un servicio que te da un trabajador –con las típicas encuestas que te ponen en un centro comercial o en un aeropuerto–, pero, también, se usa a la hora de conceder un crédito. El banco te somete a un sistema de puntos de IA, y decide si te da o no el préstamo sobre una serie de criterios”, ilustra el periodista.