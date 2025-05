​Albares no descarta las sanciones contra Israel: "Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas"

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este domingo que quieren dar "un impulso a la solución de los dos Estado como la vía para lograr la paz" en el conflicto entre Israel y Palestina. Se ha pronunciado así al comienzo de la reunión que tiene lugar esta tarde en Madrid entre ministros de países europeos y árabes para intentar impulsar la solución de dos Estados para poner fin a la guerra en Gaza.

Albares ha defendido este domingo que la Unión Europea debe dar un paso más, además de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel. Así ha pedido adoptar sanciones individuales contra quienes obstaculizan la solución de dos Estados, sin descartar a nadie, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como imponer un embargo de armas.

"Si la guerra no para, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel (...) tiene que ser suspendido inmediatamente" conforme al Artículo 2 relativo al respeto de los Derechos Humanos, ha sostenido. A continuación, ha agrego que "todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas" ya que "no puede haber venta de armamento a Israel" puesto que "Oriente Medio lo último que necesita en estos momentos son armas".

El encuentro, ha agregado el ministro de Exteriores, tiene dos objetivos. A corto plazo, debatir sobre qué pueden hacer esos 20 países "para parar la guerra y el bloqueo, y permitir que entre la ayuda humanitaria de forma masiva" y sin que esté controlada por Israel, sino por la ONU. Y a largo plazo, dar un nuevo impulso a la solución de los dos Estados, "que todos sabemos que es la solución definitiva para Oriente Medio".

"No hay palabras para describir lo que está pasando en Gaza, pero que no haya palabras no quiere decir que habrá silencio", ha expresado. Y ha asegurado que "exactamente el mismo derecho a la paz y a la seguridad que quiere Israel lo tiene que tener Palestina".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.