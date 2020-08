Cómo Macaulay Culkin ha logrado reconducir una vida marcada por las drogas

Convertirse en la estrella infantil del cine en los noventa gracias a las películas de Solo en casa le llevó directamente al saco de los juguetes rotos. A día de hoy, Macaulay Culkin (1980) es tan reconocido por los largometrajes como por una vida marcada por las drogas y el abuso psicológico . Alcanzó el éxito en 1990, con apenas diez años, pero en su caso la palabra éxito no fue sinónimo de triunfo, únicamente de popularidad y de dinero: se embolsó un millón de euros por la primera película.

El actor, que debutó con cuatro años en el teatro y ha cumplido 40 este 26 de agosto, se ha alejado de los medios y ha logrado reconducir su vida. Un día, tal y como contó en el programa de Ellen DeGeneres en 2018 , se plantó delante de sus padres, a los que culpa de buena parte de sus problemas: “Ya está, chicos. Espero que hayáis ganado el suficiente dinero porque de mí no va a salir más”. Era un adolescente, su fortuna estaba valorada en 50 millones de dólares, se independizó y no volvió a cruzar palabra con su padre.

Sólo se trataba de una decisión, pero no fue la solución. Prácticamente fundió todo su patrimonio y en 2004 volvió a ser noticia, justo después de su divorcio con la actriz Rachel Miner, con la que se casó a los 17 años: Culkin fue arrestado en Oklahoma (Estados Unidos) por posesión de drogas. Por entonces era pareja de Mila Kunis, con la que rompió en 2010. Además, The National Enquirer publicó en 2012 que se gastaba cerca de 6.000 dólares al mes en heroína, aunque el actor siempre lo ha negado.

El actor ya no vive como antes. Su gran acierto ha sido no esquivar ninguna pregunta acerca de su vida, que está más que contada, no generar ningún misterio que dé pie a la curiosidad, así como seguir haciendo anuncios interpretando a Kevin McCallister únicamente por dinero, sin complejos, a la vez que rechaza cualquier papel que tenga alguna conexión con el niño de Solo en casa.