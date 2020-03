Hasta el último momento no se supo cómo iba a gestarse la gala de Operación Triunfo del domingo 15 de marzo. Tras decretarse el estado de alarma en toda España para frenar el avance del coronavirus, no había muchas opciones. Quedarse en casa, o en la Academia en este caso, fue la elegida desde Gestmusic y Televisión española. Aunque lo surrealista no fue ver a los triunfitos hacer su número en el gimnasio donde ensayan habitualmente, lo que dio que hablar fue la imagen de Roberto Leal presentando desde el sofá de casa.