No es la mejor, es la que tiene más votos: así se decide qué película gana el Goya

Quizás Campeones no fue la mejor película de todas las que se presentaron en la edición de los Goya 2019, pero sí la que más votos recibió. Lo mismo podría decirse del título que el sábado se alce con el cabezón a Mejor película del año . La duda va a estar ahí siempre. ¿La ganadora es la mejor o es la que mejor se ha sabido promocionar?

“El que diga que las ha visto todas miente”

Aquí no hay coacciones ni cohechos, pero sí productoras y distribuidoras que trabajan con más ahínco que otras, probablemente porque tienen más dinero para invertir en esta larga carrera hacia el Goya que terminó, en realidad, el 3 de enero. Fue la fecha límite para que los académicos pudiesen emitir su voto, justo un mes después de conocerse la lista de nominados. Quien no lo hace en plazo se queda fuera; y hay casos, aunque no datos.