A pesar de que sabemos que el alcohol es nocivo para la salud y para el cerebro en particular, las tentaciones nos hacen a veces caer a los placeres de una botella de buen vino, una tarde de mojitos en la playa o una velada de gin&tonic en buena compañía. ¡Más en fiestas navideñas! Cuando nos queremos dar cuenta, es demasiado tarde: Tenemos la sensación de que las secuelas de los excesos no tardarán en llegar a nuestra cabeza. ¿Cómo superar la resaca cerebral de la manera más eficaz? Aquí tienes algunos truquillos.

Evitar la deshidratación

La hormona antidiurética se regula desde el cerebro pero cuando este está afectado por el alcohol (y es de los órganos a los que más afecta), esta hormona deja de producirse y el riñón no retiene tanta agua. En otras palabras, orinas más de lo debido.

Puestos a beber alcohol: ¿Qué tipo de bebida es mejor beber?

Si tomas combinados con refrescos que contengan azúcar también tendrás mayor sensación de vigilia. Por otra parte, con el azúcar estarás obligando al hígado a gestionar también ese azúcar refinado que no es glucosa pura. El hígado trabajará más de lo habitual para, por una parte, gestionar el metabolismo del alcohol. Por otra parte, este sufrido órgano tendrá que metabolizar el azúcar refinado que tampoco le hace ningún bien. En definitiva, harás trabajar más de la cuenta al maravilloso hígado.

“Una bebida que yo misma he utilizado con éxito a la mañana siguiente combina zumo de espinaca, remolacha, cúrcuma, jengibre, papaya y mandarina o tomate.”

Como todos sabemos es mejor no combinar diferentes tipos de bebidas. Por ejemplo, en Asturias saben perfectamente que la sidra no puedes combinarla con NADA si no quieres morir en el intento.