Cómo tener un follamigo (o amigovio) y no cagarla

Como muchos treintañeros que han pasado largas temporadas solteros, el artista Kyle B. ha tenido follamigos.

El sexo casi siempre es un placer, pero a veces esta clase de relaciones entre amigos con derecho a roce (follamigos o amigovios) no son tan geniales como pintan.

Y no se equivoca. Los estudios demuestran que con una buena comunicación y unos límites claros, puede funcionar bien, pero a veces es inevitable que una situación cambie. La edición estadounidense del HuffPost se ha puesto en contacto con expertos en relaciones para ayudarte a gestionar una amistad con derecho a roce sin que te acabe explotando en la cara.

Asegúrate de que eres capaz de gestionar las complejidades emocionales de una follamistad

“Las amistades con derecho a roce son un tipo de relación interdependiente, de modo que hay que respetar las decisiones y el estilo de vida de la otra persona. Esa persona no es tu novia ni tu novio, así que no tienes voz ni voto sobre qué puede hacer y con quién”, comenta.

“Si uno de vosotros decide saltar del barco y empezar a salir con otra persona, no te puede parecer mal, ya que no sois pareja”, advierte.

Define con claridad lo que entiendes por “amistad” y “derecho a roce” y asegúrate de que coincide con lo que piensa tu follamigo

Hablad desde el primer momento sobre lo que buscáis de este tipo de amistad. Quizás a ambos os guste un plan tranquilo de Netflix, pero no queráis pasar la noche en casa del otro. Y al contrario, quizás os parezca genial dormir en casa del otro y desayunar juntos. Simplemente conviene que lo habléis pronto y más de una vez para que sigáis estando cómodos con la situación, recomienda Kyle B.

“Las discordancias son lo que embarran la situación, no es culpa de la situación en sí”, asegura. “Más allá de esto, valen las mismas reglas que para ser una buena persona y para mantener relaciones sanas: habla, pregunta qué tal lo lleva, no avergüences a nadie por tener sentimientos”, enumera.

No debería hacer falta decirlo, pero no te calles si algo no te parece bien y escucha atentamente a la otra persona si le pasa algo similar.