La plataforma Moodle, según dicen, es el Linux de los sistemas de gestión de aprendizaje. Su creador es el informático Martin Dougiamas, que tuvo una educación bastante atípica porque vivió un tiempo en el desierto australiano. Moodle nació con la vocación de integrar el aprendizaje autónomo con el de grupo; por tanto, no es solo un programa que permite gestionar contenidos, sino una idea ambiciosa y su materialización. Con todos ustedes, el creador de Moodle:

ANDRÉS LOMEÑA: Hace años entrevisté a la actriz porno Christy Canyon y esperaba tener una conversación sexualmente desinhibida. Como usted es el creador de Moodle, me da que voy a tratar con alguien un poco empollón. ¿Es usted muy friki?

MARTIN DOUGIAMAS: Entiendo que para muchos el software pueda ser como el ocultismo. Para mí un geek es solo alguien que está muy metido en algo, no importa cuál sea su campo. Hay geeks de las palabras, de la música, de los negocios y así sucesivamente. Yo soy informático. Estoy muy metido en el mundo de los ordenadores, particularmente en las tecnologías web, y he gastado mucho tiempo escribiendo software de Internet, así que sí, hasta cierto punto soy un geek.

Sin embargo, todo ese esfuerzo obedece a una filosofía: una profunda compasión hacia los seres humanos y un fuerte sentido del deber para ayudar todo lo que pueda en la educación. Los ordenadores no son el objetivo, solo una herramienta efectiva que puede producir un gran impacto en la sociedad, y me he comprometido a ayudar para que ese impacto sea el mayor posible.

Teniendo en cuenta lo que condicionan nuestras vidas el software y el hardware, creo que sería muy beneficioso que todos comprendamos cómo funciona la tecnología, igual que tiene sentido que podamos cocinar y comer comida nutritiva sin ser un chef.

Todo el software está basado en principios muy simples: haz esto, luego haz esto otro. Enséñame algo de texto aquí y muestra un botón acá. Haz esto una y otra vez hasta que esto ocurra. Y así todo el rato. Has de analizar y descomponer las cosas que la gente quiere hacer, y luego usas la lógica básica y vas paso a paso para ayudar a que esas magníficas máquinas hagan cosas útiles para nosotros. Cuando ocurre algo inesperado, tienes un bug. Cuando lo analizamos detenidamente, y encontramos el fallo lógico, continuamos… así una y otra vez. En mi caso, he repetido ese proceso durante veinte años con un gran equipo de personas mientras escuchaba a los profesores quejarse en centenares de lenguas y voilà: ¡ya tienes Moodle!

Pero eso no es todo lo que hago. Como CEO, tengo que llevar un negocio y dirijo las relaciones comerciales con los clientes y proveedores de todo el mundo. También soy padre de dos adolescentes fantásticos, un marido enamorado (en mi tercera y mejor relación adulta seria) y tengo amigos por todo el mundo. Me gusta el trabajo físico, como cuidar de mi jardín, o hacer cosas con mis manos, como muebles, boomerangs o un pequeño puente sobre un arroyo. Creo que el budismo es una buena disciplina. Me gusta la buena filosofía. Produzco todo tipo de música y vídeos en mi estudio doméstico. La mayoría de los instrumentos los toco yo mismo, sobre todo la batería, el handpan y la voz. He jugado con gafas de realidad virtual desde 1996. Sigo la ciencia en general y me encanta la física, la astronomía, la sociología y la biología. Me encanta aprender todo tipo de cosas, en concreto me encanta estudiar cómo aprende la mente.

Ah, y me encanta destrozar malas conversaciones con juegos de palabras.

A.L.: Mucha gente no concibe que Moodle lo haya creado una sola persona.

M.D.: El buen software solamente lo puede crear una única persona, y de hecho con las herramientas disponibles es cada vez más fácil. Mi primer proyecto de software empezó en los años noventa y lo hice trabajando solo durante años. La mayor parte de eso (Moodle) se usaba en instituciones de todo el mundo, incluso en aquella fase de desarrollo, así que tuvo que ser un programa lo suficientemente bueno. Gran parte del software que usamos lo ha hecho una sola persona. Por ejemplo, muchos websites y aplicaciones de tu móvil.

Sin embargo, cualquier software implica mucho trabajo y se agradece compartir la carga, sobre todo cuando quieres ir más rápido y cubrir más cosas. Que haya más opiniones y puntos de vista en el proceso ayuda a que el software tenga una interfaz y unas características útiles para un mayor número de personas. Ahora los proyectos que lidero implican miles de desarrolladores trabajando juntos y me parece genial. Esa gran comunidad está dirigida por mi empresa, que cuenta con ochenta y cinco trabajadores. Siempre estamos experimentando con nuevas estructuras y procesos.