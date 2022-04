Condenan el anuncio de un club de alterne que ofrecía 1.000 euros a la mujer que más hombres "se tire"

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha condenado el anuncio de un club de alterne de Jaén que premia a la mujer que más hombres “se tire” en este mes y lo ha trasladado al Observatorio de la Publicidad no Sexista .

No obstante, según ha añadido la asesora de programa, desde el Centro Provincial de la Mujer en Jaén “se ha denunciado dicho anuncio al Observatorio de la Publicidad no Sexista”. “También reclamamos a la Subdelegación del Gobierno en Jaén que vele porque en dicho club no se estén vulnerando los derechos de las mujeres”, ha manifestado De la Torre.