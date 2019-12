Ser repartidor de comida en plena fiebre del ‘delivery’: “Las condiciones son miserables”

Aparte de estas plataformas, hay otro escenario más: el de los repartidores contratados a través de empresas externas, como Just Eat, cuyos trabajadores “no son propios ni autónomos, sino que están contratados en su mayoría a través de empresas de trabajo temporal (ETT)”, explica Raúl Calderón. Just Eat ha declinado contestar a las preguntas de El HuffPost remitiéndose precisamente a que “las empresas asociadas de repartos son externas a nosotros”.

“Los contratos iniciales son de 15 o 16 horas a la semana, así que te queda un salario de 350 o 400 euros al mes”, comienza Raúl Calderón, repartidor en Domino’s Pizza y delegado sindical. Esto equivale a algo más de 6 euros la hora. Dentro del sector de reparto, Calderón se sabe ‘afortunado’: no es lo mismo estar contratado, como él, que ser autónomo . “Por un lado está el sector clásico, el delivery de Domino’s o Telepizza, que ofrecen reparto a domicilio con trabajadores contratados”, explica. Por otro, “se han abierto dos nuevos escenarios hace no mucho, que son los repartos a través de plataformas como Deliveroo o Glovo, donde los trabajadores son autónomos, o mejor dicho falsos autónomos”, sostiene.

Quizás es esta última la que más afecta al joven repartidor, que a sus 24 años ya lleva 5 repartiendo pizzas. “Muchas veces hacemos los repartos en condiciones meteorológicas adversas sin las protecciones adecuadas: tenemos cascos y chaquetas que no protegen de golpes, pantalones que no protegen del frío ni de la lluvia, a veces no nos dan ni guantes”, enumera.

La plataforma Riders X Derechos, de la que es parte Dani Gutiérrez, nació hace dos años cuando Deliveroo cambió el contrato de los riders, que pasaron de cobrar por horas a cobrar por pedidos. “Antes eran 8 euros por hora, aunque luego se quedasen en 5, pero al menos eso se te aseguraba”, explica Gutiérrez. Con el nuevo contrato, “si estás apuntado para una franja horaria y no te entran pedidos, estás dos horas en la calle esperando sin cobrar nada”, señala. “Basta con que te pasees por la calle para ver que alrededor de los McDonald’s hay un montón de gente con mochilas esperando. No sabes si llevan 5 minutos, 20 o una hora, pero ahí están, esperando, y gratis”.

Ese cambio de contrato, y unas demandas básicas, como cobrar un plus por distancia o por lluvia, tener vacaciones remuneradas o que la empresa asuma la cuota de autónomo de los trabajadores, son lo que llevó a Riders X Derechos a organizarse y a denunciar: “Empezamos a pensar que si no nos salía a cuenta antes, ahora mucho menos”.

Para Dani Gutiérrez, “es muy fácil desmentir lo de que somos autónomos”. ”Un autónomo negocia el precio con su cliente, no tiene obligatoriedad de horarios, tiene más de un pagador y emite facturas a su cliente”, enumera. “No ganaríamos menos siendo laborales. Ahora no se paga el salario mínimo, y tendríamos derecho a vacaciones y a paro; la empresa estaría obligada a asumir los riesgos”, apunta.

Por otro lado, en el sector hay mucha rotación; esto es, los trabajadores entran y salen sin permanecer mucho tiempo en el puesto. “Los compañeros no aguantan, se van a otras empresas, prueban en otros sectores”, cuenta Godoy. “La gente no llega a jubilarse aquí”.

Probablemente la realidad de los subcontratos no habría salido a la luz si no fuera por el accidente de un joven nepalí de 22 años que murió a finales de mayo de este año en Barcelona arrollado por un camión de la basura mientras repartía desde la aplicación de Glovo con una cuenta subalquilada . A raíz de este caso, y después de varias denuncias por parte de los riders, las compañías decidieron ofrecer seguros a sus repartidores, aunque la cobertura es dispar e insuficiente en muchas ocasiones.

Además de jóvenes, “hay mucha gente de fuera, como yo”, añade Raúl Calderón, que nació en Ecuador. En el caso de los riders autónomos, “la mayoría son venezolanos y de Latinoamérica”, dice, “y sus condiciones son incluso peores”. El joven habla de “un embrollo, una especie de mafia” instalados en algunas empresas de comida a domicilio. Como los trabajadores no están contratados, tienen un perfil registrado en la plataforma; ese es el único control. Y la “mafia” que describe Raúl vendría de que “muchos trabajadores ni siquiera tienen una cuenta en la plataforma, sino que se la alquilan a otro repartidor registrado”. De este modo, “el trabajador no tiene ningún derecho, ni siquiera está dado de alta como autónomo”, recalca. “A veces ni siquiera tienen papeles, y por eso lo hacen”, sugiere. “Este tipo de empresas aprovecha la necesidad de los trabajadores y de la gente para obtener beneficio”.

Héctor Merino, de Asoriders, no encaja en el perfil medio por edad, pero sí por nacionalidad. Este venezolano de 53 años considera “una oportunidad” su trabajo en Deliveroo. “Hablan de precarización del trabajo, pero para mí esto fue una oportunidad. Con mi edad, mi formación y siendo migrante, ¿quién me hubiera contratado? Para muchos venezolanos, esta es la única manera de generar ingresos y enviar a la familia”, argumenta. “No compartimos la idea de que trabajar en esto es precario. Precario es trabajar por 6 euros la hora”.

“Nuestras empresas no están acostumbradas a la actividad sindical y, cuando empiezas, intentan presionarte para que no entres al sindicato. Todas lo hacen, pero es algo con lo que ya cuentas”, afirma Raúl Calderón, que entró a CCOO hace “3 o 4 años”. Al menos, él celebra que, desde que decidió sindicarse, “la gente es más conocedora que antes de lo que les corresponde”. “Antes no había nadie que te informara; ahora sí. Y eso ya es un aliciente para que, en caso de que la empresa no te respete, los trabajadores lo podamos exigir”, señala.

¿Y qué hay de los clientes? ¿Se dan cuenta de las condiciones a las que son sometidas los repartidores para que su pizza llegue caliente a toda costa? “Muchas veces no somos conscientes”, reconoce Patricia Libertad. “En los peores momentos de la gota fría en Alicante y Murcia el pasado septiembre, la gente seguía pidiendo comida a domicilio”, recuerda José María Martínez, secretario general de Servicios de CCOO. “Es terrorífico, los ciclistas y motoristas iban con el agua por la rodilla. La responsabilidad social también incumbe al cliente”, sostiene Martínez.

No sabemos si en plena tormenta los riders también reparten “buena energía, alegría y una sonrisa de oreja a oreja” —como prometen en Glovo—, pero en cualquier caso Patricia Libertad da un truco a los consumidores para detectar —y rechazar— las ‘irregularidades’ en lo que consumen: “Siempre que compres barato, pregúntate por qué”.