Conmueve a Twitter al contar la broma que gastó a su abuela y no salió como esperaba

Como cada 28 de diciembre se celebra en España el Día de los Santos Inocentes , un día en el que si no estás atento podrían colarte alguna que otra broma. Los más desconfiados se cuestionan absolutamente todas las noticias que les puedan dar durante el día y los más inocentes caerán en el engaño, pero ojo, porque no siempre todas las bromas salen bien y cuando quieres dar marcha atrás ya es demasiado tarde.

Allí estaba yo, impostando la voz para camuflar mi tono infantil. Y, al otro lado del teléfono, mi abuela, que esperaba mi llamada para hacerse la ofendida o asustada. Porque sí, amigos, mi abuela era analfabeta pero no tonta: me seguía el juego para hacerme feliz. En esas

La simple respuesta de su abuela les hizo ver enseguida que habían metido la pata. “Ay, qué ilusión”, les había respondido la mujer. “No sabíamos dar marcha atrás sin hacerle daño, así que le hicimos una entrevista”, comenta en el hilo. El problema era qué hacer una vez acabaran con la entrevista porque no querían que se diera cuenta de que todo había sido una broma.

“Plagié una página de El Diario Montañés, le puse una foto de mi abuela con pie de foto y todo y escribí una entrevista con todo los que nos sonaba que había dicho. Me lo curré muchísimo en una época en la que el Word no era tan sofisticado como lo es hoy”, relata Jaime. “Mi abuela no sabía leer, pero eso le había agudizado otros sentidos. Y no, no quería hacerle daño, quería que siguiese ilusionada y presumiera de su entrevista sin que nadie se pudiera reír de ella”, añade.