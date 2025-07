Le roban el termo en el trabajo y el cartel que pone al día siguiente es la venganza perfecta

Las fricciones en el trabajo están a la orden del día, y es normal, no todo el mundo se lleva bien ni tiene que hacerlo, pero sí es importante respetar un mínimo de normas de convivencia para no causar problemas. Sin embargo, a veces los problemas llegan se quiera o no.

Así le ha ocurrido a la usuaria de X @cretinadepueblo, quien ha explicado que le robaron el termo en la oficina y su reacción no tiene precio: es la venganza perfecta.

"Alguien me robó ayer un termo monísimo donde yo llevaba café fresquito al curro. Hoy he puesto un cartel: 'El que me robó ayer el termo que se haga las pruebas del COVID, que he dado positivo'", ha escrito en la red social.

Y ha rematado: "Hoy iré todo el día con mascarilla para sustentar mi venganza". La publicación acumula más de 3.000 me gusta en menos de un día.