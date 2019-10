Conoce las tres coctelerías españolas que se cuelan entre las 50 mejores del mundo

España no es un país de cócteles, al menos de momento. El boom que ha experimentado la coctelería en los últimos años está todavía por consolidar, según palabras del bartender Javier de las Muelas, máximo representante nacional en este área.

Pero no ser un país de cócteles no significa que España no sea un país de grandes coctelerías. En tierra de vinos, De las Muelas ha conseguido que su Dry Martini Bar, en Barcelona, se colase durante siete años consecutivos entre las 50 mejores coctelerías del mundo. La última vez fue en 2015 siendo la única de toda España.

El local ha desaparecido de The World’s 50 Best Bars, aunque no la presencia española. La coctelería crece en España y también el número de locales españoles en esta lista: tres son los que se han colado en la última revisión, hecha el jueves 3 de octubre, y los tres están entre los 25 primeros puestos.

Para probar un buen cóctel, los expertos dicen que debemos ir a uno de estos tres lugares.

Puesto en la lista: 19

Dirección: calle de Echegaray, 21, Madrid. | Metro: Sol, Sevilla, Antón Martín.

Con Certificado de Excelencia de TripAdvisor y una puntuación de 4,5 en esta web de viajes, el mérito de Salmón Gurú es haber impulsado en Madrid “una escena bastante inactiva”. Los creadores del premio celebran sus “bebidas imaginativas y extravagantes adaptadas a un elegante y peculiar bar”. El local, abierto por el argentino Diego Cabrera en 2016, cuenta con tres áreas distintas, una gama tropical inspirada en los años 50, un salón de cómics y un burdel de Shanghai.

Tiene 23 cócteles en la carta, aunque el que destaca por encima de todos es el Chipotle Chillón, con una base de mezcal servido con una selección de limonadas caseras de menta y jengibre al lado.

El Salmón Gurú no es nuevo en la lista de los mejores, ya lo estuvo en 2018, pero en el puesto 47. Haber subido 28 posiciones le ha valido el título de Mejor Escalador.

Puesto en la lista: 20

Dirección: carrer de Rera Palau, 4, Barcelona. | Metro: Jaume I, Barceloneta.

“No es un bar, es un espectáculo de Broadway”. Así definen este local que también cuenta con el Certificado de Excelencia de TripAdvisor y un 4,5 otorgado por los usuarios de esta web. La coctelería se presenta como un bar clandestino al que se accede a través del Patrami Bar, de estilo mediterráneo.

Cuenta con 18 cócteles, que se sirven en curiosos recipientes hechos por artesanos locales. Recomiendan el Super Cool Martini, una mezcla de vermut con infusión de mostaza y ginebra redestilada congelada con una técnica patentada.

Detrás de esta bebida y de las otras que se sirven en el local está el bartender italiano Giacomo Gianniotti, que en 2014 se alzó con el premio al mejor coctelero de España y uno de los ocho mejores del mundo.

Puesto en la lista: 25

Dirección: carrer dels Mirallers, 5, Barcelona. | Metro: Jaume I.

Dr. Stravinsky no es un local que pase desapercibido en el barrio del Born en Barcelona. Su nombre no es discreto como tampoco lo son sus puertas rojas, enmarcadas en una calle de edificios grises. Dan acceso a “un mundo de maravillas líquidas, como nunca antes se había visto” en la ciudad, dicen los que la han colocado entre las 25 mejores del mundo.

Detrás de la barra están Alberto Fernández, Yeray Monforte y el cubano Antonio Naranjo, que se hicieron en 2017 con el antiguo Nus y que no dejan de cosechar premios desde entonces. En 2018, después de conseguir el título Coaster Awards 2018, reconocieron que soñaban con entrar en The World’s 50 Best Bars. Sueño cumplido.

Decorado con frascos de alquimia emulando un laboratorio, las bebidas del Dr. Stravinsky se hacen con líquidos que se procesan y producen en sus instalaciones. Uno no se puede ir sin probar el Dr. Stravinsky, cuya receta es todo un misterio.

Su nota entre los usuarios de TripAdvisor es de 4,5.