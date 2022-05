9 consejos para que la batería del móvil te dure más

A todos nos ha pasado. Te pasas fuera de casa todo el día o estás haciendo turismo y te das cuenta de que no te has traído el cargador. Además, de esto solo te das cuenta cuando se te está acabando la batería. Que se te apague el móvil no es el fin del mundo, pero puede ponerte en apuros si estás en una ciudad que no conoces o si necesitas mantenerte en contacto con más gente.