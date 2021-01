Siete errores que no debes cometer si sales a la calle con el termómetro bajo cero

La situación es, como señalan desde la AEMET, histórica , e histórica implica que muchos quieran vivir esta experiencia excepcional a pie de calle sin pensar en que no se puede hacer de cualquier manera. No salir convenientemente preparado puede entrañar riesgos para la salud, que van desde hipotermia a infecciones respiratorias o caídas por resbalones.

Se pueden evitar y para ello el primer consejo es quedarse en casa, aunque no el único. Salir a la calle no tiene por qué ser un peligro si se siguen una serie de recomendaciones básicas. No hay que olvidar que en esto del frío somos más Anna que Elsa y no vale con ponerse sólo un abrigo. Es uno de los errores que se deben evitar al salir a la calle con el termómetro bajo cero.