11 trucos de trabajadores de LIDL para hacer la compra durante el estado de alarma

Sin agobio de gente en las tiendas, lo que no está tan claro es si vamos a tener que hacer cola para entrar a un LIDL. Una vez dentro, a lo mejor no encontramos todo aquello que queremos. Las imágenes publicadas en medios y redes de supermercados arrasados dan pie a muchas dudas. ¿Hay una hora mejor que otra? ¿Vamos a encontrar todo lo que buscamos?

1. La mejor hora es de 13:00 a 17:00 horas porque no suele haber demasiada gente.

4. El resto de productos también se reponen, pero por otro orden. Después de los frescos van los congelados y ya por último lo que llaman seco. Esto es como se llama a los productos que no se almacenan en nevera.

5. Que no haya algo en una estantería no quiere decir que esté agotado. Al contrario de lo que se está haciendo en Mercadona, en LIDL no se vacía en tienda todo el suministro cuando llega. La reposición es paulatina.