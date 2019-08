Contra la ciencia y la evidencia: Vox sigue negando el cambio climático

Tanto es así, que el programa político de Abascal, con 100 propuestas, 25 páginas y 3.718 palabras no recoge ni una mísera línea sobre el asunto. Lo único verde que contiene: su logotipo.

En concreto, se referían a esta última frase: “Prestar una atención prioritaria a la lucha contra las causas del cambio climático, la despoblación y el abandono del medio rural, razones últimas en muchos casos de los grandes incendios que vienen asolando en los últimos años el planeta”. Desde Vox aseguraban que el cambio climático se estaba planteando como “la causa del incendio” lo cual es un “postulado ideológico de una determinada forma de pensar que coincide con las ideas de PSOE y Podemos ” y, por tanto, no la apoyarían.

La negación del partido a esta realidad no debería sorprender a nadie a estas alturas. La muestra más reciente ha sido el pasado martes, cuando el senador de Vox, Francisco José Alcaraz , se retiraba de una declaración institucional presentada en la Diputación Permanente del Senado en apoyo a los afectados por los incendios de Gran Canari a debido a su contenido “ideológico”.

En respuesta a las declaraciones, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, lamentaba los hechos y denunciaba: “La ultraderecha es esto: negar la violencia contra las mujeres y negar el cambio climático”, mientras que desde el grupo naranja, Ruth Goñi lanzaba también un mensaje crítico: “Ni estamos de acuerdo ni entendemos la negación a algo tan evidente y tan obvio como el cambio climático”.

Sin embargo, el líder de la formación Santiago Abascal, ya se pronunció hace tan solo unos meses en Espejo Público, para dejar claras cuáles eran sus preocupaciones e inquietudes con respecto a este tema: “Desconozco las cuestiones científicas y he de reconocer que no estoy en ese debate. Me gusta mucho el campo y la naturaleza y tengo una preocupación con la conservación”, aseguraba.

“El debate del cambio climático, si es un cambio natural o si es un cambio que obedece al ser humano... pues es algo que desconozco realmente”, añadía para rematar.