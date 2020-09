Escudero avanza cómo controlarán si los madrileños respetan las restricciones de movilidad

El lunes 21 de septiembre empiezan las restricciones de movilidad en 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid y este sábado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado cómo van a controlar su cumplimiento.

“Se van a establecer controles aleatorios y un control de carácter disuasorio”, ha anunciado en una entrevista en la cadena Cope. Para ello, ya sabe que contarán con la colaboración de Policía Municipal, Nacional y Guardia Civil.

La persona que sea parada por la calle por una autoridad tendrá que acreditar el motivo de su desplazamiento con una especie de salvoconducto. “Por ejemplo, si va a la Universidad tendrá que llevar un carné universitario, si son niños a los colegios...”, ha dicho Escudero, que ha recomendado a los vecinos de esas áreas llevar un documento “que de alguna manera acredite” el motivo de su desplazamiento.

A estos controles, dice, se van a unir otros para vigilar que se cumplan las cuarentenas. “En los últimos tres días hemos detectado que había 1.500 personas que no estaban respetando la cuarentena. Nosotros en Salud Pública lo que hacemos es un requerimiento para que guarde la cuarentena y ahí nosotros necesitamos esa acción de policías locales, nacional o guardias civiles para garantizar que se cumpla esa cuarentena porque si no se hace se está cometiendo una delito contra la Salud Pública y la persona se convierte en un contagiador”, ha dicho.

Estos controles tendrán también carácter disuasorio ya que, según Escudero, encontrarse con gente que no respeta la cuarenta es habitual y el no respetarla es un problema. Puede que la persona dé negativo en la primera PCR pero eso no significa que esté libre de coronavirus porque el virus podría incubarse en los días posteriores: “Por eso es importante que esa persona vuelva a una situación de aislamiento”.