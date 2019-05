"Credihabilidad"

Si en algo demuestra el machismo su habilidad para condicionar la realidad, es en su capacidad de jugar con la credibilidad de las palabras para darle el significado necesario a los acontecimientos, de manera que todo encaje en su forma de entender y presentar esa realidad.

El machismo actúa como un malabar de todo lo que nos rodea para que nunca parezca que está donde está, y como el prestidigitador que es capaz de hacer desaparecer la palabra de los labios de una mujer, al tiempo que se saca otra de la chistera para ponerla en sus labios y lanzar un mensaje diferente.

Esa capacidad es la que permite que un bulo como el de las “denuncias falsas en violencia de género”, que representan el 0’0075%, como ha demostrado la FGE, siga repitiéndose y se diga que suponen el 80%, y hacerlo con un argumento tan débil y pueril como afirmar que todo lo que no termina en sentencia condenatoria es denuncia falsa. La misma situación que ocurre ante las agresiones sexuales, ya se ha creado el marco para que lo primero que suceda ante una denuncia sea cuestionar a la víctima de forma progresiva, de manera que cuando supere un nivel de cuestionamiento se encuentre con otro: primero se niega que hubo una relación sexual, después se dice que fue consentida, más adelante que la denuncia es falsa, o que no se defendió lo suficiente, o que no huyó...

Y todo ello sucede en un contexto en el que 60 mujeres de media son asesinadas al año por sus parejas o exparejas, 600.000 son maltratadas, y más de 1.200 mujeres son agredidas sexualmente, aunque si se consideran todos los delitos “contra la libertad y la indemnidad sexual”, sufridos fundamentalmente por mujeres, los casos anuales superan los 12.000. ¿Cómo es posible que ante una realidad tan objetiva y amplia, se pueda cuestionar su existencia y dudar de las mujeres que habiéndola sufrido acuden a las instituciones para que se responda ante ella?

La respuesta es sencilla: porque las referencias que dan lugar a esa realidad son las mismas que se utilizan para interpretarla, darle significado y responder en consecuencia. Se trata de conductas individuales que se llevan a cabo sobre referencias comunes integradas a partir de una serie de mitos y estereotipos construidos por la misma cultura que da lugar a la “normalidad” definida por esa sociedad, y a las identidades que llevan a hombres y a mujeres a entender que determinados comportamientos están “justificados” por argumentos precocinados listos para ser incorporados al microondas de la información cuando haga falta servirlos ante un caso en particular.