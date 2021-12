¿Crisis pasajera o algo más? Las claves del mal momento del fútbol español

Quality Sport Images via Getty Images

Piqué, desesperado, en una imagen que se repite en los últimos tiempos en Can Barça

Pero el covid no tiene la culpa de todo. Las grandes estrellas se están yendo a otras ligas. Los galácticos de Madrid o Barça han dejado paso a jóvenes proyectos que se van fogueando, con mayor o menor éxito. Pero los Neymar, Ronaldo, Messi o Ramos se han ido y sus sustitutos no llenan sus huecos.

“Hay que asumir que España está en la parte baja de un ciclo que ha sido excelente. Si se mira el palmarés se ve que nuestro fútbol ha sido predominante. Ahora no lo es; ahora lo es el inglés, pero hace un tiempo sus equipos no se comían un rosco”, razona para El HuffPost Juan Manuel Surroca, especialista en deporte.

Hace no tanto, España dominaba Europa en resultados, en audiencias y en inversión. LaLiga era un producto estrella, referencia mundial al calor de la rivalidad Cristiano Ronaldo-Messi. Ninguno está ya, como tampoco la mayoría de los grandes cracks, a la espera de Mbappé (si es que viene). Los buenos tiempos por ahora han pasado y han cambiado de lugar.

Sin embargo, cuenta Surroca, la urgencia del fútbol español no pasa tanto por sumar talento a LaLiga a cualquier precio, porque un fichaje a la desesperada podría comprometer su futuro. “Los clubes tienen que adaptarse a los cambios de la sociedad, las nuevas generaciones están viviendo el fútbol de otra manera, más desconectada. Esa ‘gallina de los huevos de oro’ no siempre iba a ser así y toca replantearse el sistema”.

Por ejemplo, con un pensamiento más a largo plazo de lo que ha funcionado en los últimos años. El ‘caso Messi’ como paradigma negativo. “Los problemas de los clubes españoles no se resuelven solo con estrellas. Evidentemente, te dan muchos éxitos, pero también tapan cantidad de problemas que cuando se van aparecen de golpe. Lo de Messi es el ejemplo perfecto. Le ha dado muchísimo, muchísimo al Barça; es el mejor jugador de la historia, pero mantenerlo supuso un esfuerzo que ahora se ha vuelto en contra. Porque no es solo su ficha, sino que todo lo que le rodeaba se infló. Para sostenerlo entonces y para no caer en la ruina total ahora el equipo ha tenido que desprenderse de piezas fundamentales para funcionar. El resultado, ya se ve”, comenta Surroca.

El fracaso de la Superliga con ‘adn’ español

Uno de los intentos por revitalizar el fútbol lo presentó en sociedad Florentino Perez el pasado abril. Se llamaba Superliga y duró unos pocos días hasta que 9 de los 12 socios firmantes se bajaron del barco. La idea de una especie de Liga de Campeones entre los históricos del continente ha quedado en el baúl de tareas a medio hacer entre borradores para replantear su formato a una competición más abierta a todos y con un reparto de ingresos más equitativos.

El presidente del Real Madrid (y del germen de Superliga) defendía su proyecto como una solución de urgencia para “salvar el fútbol, que atraviesa un momento crítico”. “Todos estamos arruinados”, explicó Florentino, que de inmediato se topó con el rechazo de las altas instituciones, el resto de equipos y los seguidores. En su banco solo quedaron la Juventus y, cosas del negocio, el Barcelona de Joan Laporta. El ‘adn’ español de la Superliga tampoco funcionó, al menos por ahora.

“Esto es lo que hay”

Esta temporada, España se las prometía muy felices al contar con cinco equipos en Champions, los cuatro primeros de Liga y el Villarreal como ganador de la Europa League. Pero de la alegría casi se pasa al drama. Solo el Real Madrid ha pasado a octavos como primero de grupo y, en el último suspiro Atlético y el propio Villarreal se han metido como segundos. Por el camino, con estrépito, se han quedado Barcelona y Sevilla, relegados a la segunda competición europea.